Investigación sobre la muerte de Yulixa Toloza en centro estético en Bogotá

La periodista Sijín proporciona detalles sobre la investigación en curso y la búsqueda llevada a cabo por las autoridades después de que una mujer fuera encontrada luego de varios días en un centro estético en el sur de Bogotá.

Esta sería la posible causa de muerte de Yulixa Toloza y el paso a paso de la búsqueda que explicó el alcalde Galán Mientras Medicina Legal investiga una posible perforación de órgano, la Sijín rastreó el carro de los prófugos.

Conozca las pistas forenses y el trayecto realizado. Aún deberá ser establecida por Medicina Legal, una precisión que será determinante para entender qué ocurrió después del procedimiento estético al que acudió en el sur de Bogotá. Mientras tanto, entregó nuevos detalles sobre cómo avanzó la búsqueda desde la noche en la que la mujer fue reportada como desaparecida, luego de que una amiga alertara a las autoridades por no encontrarla en el centro estético al que había ingresado horas antes





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