Investigaciones a alcaldes antioqueños por presuntas irregularidades en contratos y patrimonio

La Procuraduría General de la Nación investiga a la alcaldesa de Sopetrán y al exalcalde de Uramita por posibles irregularidades en contrataciones y afectaciones a bienes patrimoniales. Se investiga la demolición de la Casa de la Cultura de Sopetrán y un contrato de $630 millones en Uramita.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado investigaciones formales contra dos alcaldes del occidente antioqueño, desencadenadas por serias preocupaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de contratos públicos y daños a bienes de valor patrimonial.

Estas investigaciones, que prometen escrutar a fondo las acciones de los funcionarios, buscan determinar si existió alguna conducta indebida que haya comprometido los intereses del Estado y de la comunidad. El primer caso se centra en la alcaldesa de Sopetrán, Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, y gira en torno a la polémica demolición de la Casa de la Cultura del municipio.

Este edificio, considerado un importante símbolo cultural y un bien patrimonial para Sopetrán, sufrió un devastador incendio en abril de 2024, lo que ya de por sí generó consternación en la población. Sin embargo, la investigación de la Procuraduría se enfoca en las acciones posteriores al incendio, específicamente en la decisión de la alcaldesa de revocar una orden judicial que había suspendido temporalmente la demolición del inmueble, una orden emitida en marzo.

La Procuraduría cuestiona la legitimidad de esta decisión, argumentando que la alcaldesa podría no haber tenido la autoridad legal para anular una orden judicial, especialmente considerando el valor patrimonial del edificio afectado. Se busca determinar si esta acción constituyó una falta disciplinaria y si existía una justificación válida para proceder con la demolición a pesar de la orden judicial.

La investigación se centrará en establecer si la alcaldesa actuó dentro del marco de la ley y si sus decisiones fueron tomadas en beneficio del municipio o si, por el contrario, hubo un abuso de poder o una negligencia en la protección del patrimonio cultural de Sopetrán. La Procuraduría ha emitido un comunicado en el que expresa su compromiso de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El segundo foco de la investigación de la Procuraduría recae sobre Jesús María Rúa Arias, exalcalde del municipio de Uramita. En este caso, las acusaciones se refieren a presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato público por un valor cercano a los 630 millones de pesos, adjudicado durante su mandato. Según las primeras pesquisas, el exalcalde habría firmado y tramitado este acuerdo en diciembre de 2021 sin cumplir con los requisitos legales y administrativos necesarios.

La Procuraduría señala que la falta de cumplimiento de estos requisitos podría haber comprometido indebidamente recursos públicos, al no contar con las autorizaciones pertinentes ni con los procesos de contratación exigidos por la ley. Esta situación, de confirmarse, podría haber generado un impacto negativo en las finanzas del municipio de Uramita, poniendo en riesgo la disponibilidad de recursos para otros proyectos y servicios esenciales.

La Procuraduría considera que la conducta del exalcalde Rúa podría constituir una falta grave, debido a la posible negligencia en el manejo de los fondos públicos y al riesgo de corrupción implícito en la falta de transparencia y legalidad en la contratación. Se investigará si el exalcalde actuó de buena fe o si, por el contrario, hubo una intención deliberada de evadir los controles y procedimientos establecidos para garantizar la correcta administración de los recursos públicos.

La Procuraduría busca determinar si el contrato fue beneficioso para el municipio o si, por el contrario, generó pérdidas económicas o perjuicios para la comunidad. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia ha asumido la responsabilidad de liderar ambas investigaciones y de determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.

Este organismo, encargado de investigar posibles faltas disciplinarias cometidas por servidores públicos, llevará a cabo una exhaustiva revisión de la documentación relacionada con los contratos y las decisiones tomadas por la alcaldesa Carballo y el exalcalde Rúa. Se escucharán los testimonios de las personas involucradas, se analizarán las pruebas disponibles y se buscará establecer la verdad de los hechos.

La Procuraduría ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que las investigaciones se llevarán a cabo de manera imparcial y objetiva. En caso de que se encuentren pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad de los funcionarios, se iniciarán los procesos disciplinarios correspondientes, que podrían resultar en sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la destitución y la imposición de multas.

La Procuraduría General de la Nación ha enfatizado la importancia de proteger el patrimonio cultural y los recursos públicos, y ha advertido que no tolerará ninguna forma de corrupción o abuso de poder. Estas investigaciones son un claro mensaje de que los funcionarios públicos deben actuar con integridad y transparencia, y que serán responsabilizados por cualquier acto ilícito que cometan.

El resultado de estas investigaciones tendrá un impacto significativo en la imagen de los municipios de Sopetrán y Uramita, y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas





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