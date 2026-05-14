Investigaciones por traslado de recursos en Colombia

La Superfinanciera abrió investigaciones relacionadas con el traslado de recursos desde las AFP hacia Colpensiones, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y proteger los derechos de los consumidores financieros.

El monto involucrado asciende a $8,7 billones y corresponde a más de 32.000 personas que realizaron el cambio del régimen privado al de prima media.anunciara la apertura de investigaciones relacionadas con el La entidad informó que las actuaciones se adelantan sobre r ecursos correspondientes a ciudadanos que aprovecharon la oportunidad de traslado del régimen privado al régimen públicoexplicó que el objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con estos movimientos de recursos y proteger los derechos de los consumidores financieros.dineros que debían ser trasladados desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones en favor de afiliados que realizaron el cambio de régimen y ya tienen consolidado su derecho a pensionarse.24.331 personas ya reciben actualmente su mesada pensional por parte de Colpensiones El anuncio generó atención en el sector pensional debido al impacto financiero que tendría cualquier retraso o incumplimiento en estos procesos, teniendo en cuenta la magnitud de los recursos comprometidos.

Petro pide a la Superfinanciera investigar decisión del Consejo de Estado que frenó traslado de recursos a ColpensionesConsejo de Estado. En concreto, la alta corte emitió autos el 28 de abril y el 11 de mayo de 2026 mediante los cuales frenó temporalmente la aplicación de la norma mientras se estudian distintas demandas y cuestionamientos jurídicos.

La suspensión ha generado incertidumbre sobre la forma en que deben ejecutarse los traslados y sobre los tiempos establecidos para que las AFP giren los recursos correspondientes.

"El pueblo de Colombia debe pedir protección por sus derechos fundamentales, primero a la Corte Constitucional y a la justicia del mundo, si intentan socavarlos por defender bandidos que se quieren quedar con el ahorro del pueblo trabajador. He citado al superintendente financiero, de acuerdo con mis funciones constitucionales, para que se inicie la investigación respective", escribió el mandatario en su cuenta de X. El jefe de Estado también afirmó que, en su opinión, el magistrado que suspendió el traslado de los recursos podría estar incurriendo en prevaricato.

"En mi convicción personal, el magistrado que violenta la ley al impedir el traslado del ahorro pensional de 25.000 recientes pensionadas y pensionados, porque se trasladaron libremente a Colpensiones, comete el delito de prevaricato", señaló. La entidad aseguró que las investigaciones hacen parte de sus funciones de inspección y vigilancia sobre el sistema financiero colombiano.

Además, indicó que las actuaciones se adelantan atendiendo instrucciones del presidente de la República y con el propósito de proteger tanto a los afiliados como la estabilidad del sistema financiero.no reveló cuáles entidades podrían estar involucradas ni mencionó posibles sanciones, sí dejó claro que se revisará el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con los traslados.las investigaciones permitirá adoptar las decisiones legale





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