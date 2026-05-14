Investigaciones sobre audios atribuidos a un criminal en las disidencias de las Farc que amenazan a campesinos y presidentes de junta y hacen referencias al candidato Iván Cepeda

Una serie de audios atribuidos a Rogelio Benavides, integrante de las disidencias de las Farc, contienen amenazas y referencias políticas hacia campesinos y presidentes de junta en el departamento del Guaviare. Además, hace reiteradas menciones al candidato Iván Cepeda y afirma que su triunfo político favorecería a las disidencias.

Investigaciones sobre audios atribuidos a un criminal identificado como Rogelio Benavides , integrante de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’, en los que lanzan amenazas contra campesinos y presidentes de junta en el departamento del Guaviare, y hacen referencias al candidato Iván Cepeda.

Las grabaciones comenzaron a circular en chats comunitarios de zonas rurales del Guaviare, donde las estructuras armadas criminales mantienen presencia y control social sobre veredas y corredores campesinos





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