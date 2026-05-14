Investigados omitieron funciones de control del gasto en la corporación pública y desviaron recursos

Denuncias sobre la pérdida de por lo menos 100 millones de pesos de las arcas del Concejo municipal de Pasto llevaron a la Procuraduría General de la Nación a formular cargos a los expresidentes de la corporación. Según el ente disciplinario, los investigados no ejercieron un control adecuado sobre la ordenación del gasto y gerentes financieros desmemoriados.

Los investigados, al parecer, no ejercieron control sobre la ordenación del gasto de la corporación pública Formulan cargos a los expresidentes de la corporación, José Henry Criollo Rivadeneira, William Andrés Meneses Rivadeneira y Javier Mauricio Torres Silva Denuncias sobre la pérdida de por lo menos 100 millones de pesos de las arcas del Concejo municipal de Pasto llevaron a la Procuraduría General de la Nación a formular cargos a los expresidentes de la corporación, José Henry Criollo Rivadeneira, William Andrés Meneses Rivadeneira y Javier Mauricio Torres Silva, quienes, presuntamente, habrían omitido funciones para el control del gasto durante el periodo 2022-2023.

De acuerdo con el ente disciplinario, los investigados, al parecer, no ejercieron control sobre la ordenación del gasto de la corporación pública, generándose operaciones financieras sin soportes de pago. Tampoco eran claros los registros contables de la entidad, lo que evidenciaría un posible desvío de recursos a favor de Luz Marcela Hernández, quien era la encargada de los giros y pagos de la corporación y a la que, sin justificación clara, su patrimonio aumentó de manera considerable.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Nariño también cobija a Ayde Eliana Coral González y Silvio Rolando Bravo Pantoj





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Procuraduría General De La Nación Cargo En La Corporación Pública Desvío De Recursos Omisión De Funciones Controles Y Auditorías

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