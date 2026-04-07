Investigan a científica argentina por robo de peligrosas cepas virales en Brasil

La científica argentina Soledad Palameta Miller es investigada en Brasil por el presunto robo de 24 cepas virales de alta peligrosidad en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). El caso involucra a su esposo y ha generado una investigación de la Policía Federal sobre el destino de este material biológico sensible.

La científica argentina Soledad Palameta Miller , de 36 años, se encuentra bajo investigación en Brasil por el presunto robo de 24 cepas virales altamente peligrosas en la Universidad Estatal de Campinas ( Unicamp ), ubicada en San Pablo. El caso, que también involucra a su esposo, ha salido a la luz tras una denuncia institucional y ha desencadenado una investigación de la Policía Federal sobre el manejo y posible destino de material biológico sensible.

Las autoridades sospechan que las cepas, que incluyen virus como el dengue, zika, chikunguña, Epstein-Barr, herpes, coronavirus y variantes de gripe como H1N1 y H3N9, podrían haber sido sustraídas para fines ilícitos, incluyendo la venta o el desarrollo de productos privados. La gravedad de esta situación radica en el alto nivel de bioseguridad requerido para manipular estos agentes patógenos, clasificados bajo el Nivel de Bioseguridad 3, debido al riesgo que representan para la salud humana.\La investigación se inició después de que la Unicamp detectara la desaparición de muestras biológicas en sus laboratorios de máxima seguridad. La institución notificó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) semanas antes de la detención de Palameta, que ocurrió el 23 de marzo de 2026. Las principales evidencias que han conducido a la investigación incluyen registros de cámaras de seguridad que muestran a la científica y a su esposo, el veterinario brasileño Michael Edward Miller, ingresando a laboratorios de virología en horarios inusuales, a partir de noviembre de 2025. La hipótesis principal sugiere que las muestras fueron trasladadas a congeladores ubicados en la Facultad de Ingeniería de Alimentos. Aunque las autoridades sanitarias informaron que las cepas fueron encontradas selladas y congeladas, lo que, aparentemente, no representaba un riesgo inmediato para la salud pública, se detectó un ingreso adicional de la acusada a otro laboratorio entre el 21 y el 23 de marzo, incluso después de los primeros allanamientos. Este hecho ha fortalecido la sospecha de actividades ilegales.\La Policía Federal está investigando activamente si las muestras robadas fueron destinadas a la venta en el mercado negro o al desarrollo de productos privados, utilizando la información robada. Una de las líneas de investigación se centra en Agrotrix Brasil LTDA, una startup fundada por la pareja en mayo de 2025 con un capital inicial modesto. La empresa, según los registros, ofrecía servicios de investigación y desarrollo en ciencias naturales, así como actividades relacionadas con la agronomía y la veterinaria. La universidad, por su parte, ha aclarado que la firma solo tenía autorización para operar en un espacio de coworking y que no contaba con permiso para manipular material biológico de alta peligrosidad. La defensa de Palameta, a cargo del abogado Pedro de Mattos Russo, ha optado por no realizar declaraciones debido al secreto de sumario dictado por la justicia federal de Campinas, lo que restringe el acceso público a los detalles de la causa. La Facultad de Ingeniería de Alimentos se ha desvinculado de la investigada, enfatizando que el manejo de patógenos de alto riesgo no formaba parte de sus funciones autorizadas. Adicionalmente, la Unicamp ha iniciado un proceso administrativo que podría resultar en la expulsión de la científica. Palameta Miller enfrenta cargos por hurto calificado, fraude procesal y transporte irregular de material biológico, delitos que conllevan severas penas en Brasil





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