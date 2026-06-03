Investigan a Juan Guillermo Tovar Niño por presuntos casos de estafa

El nombre de Juan Guillermo Tovar Niño ha sido relacionado con múltiples casos de presunta estafa en la comunidad educativa del colegio alemán de Bogotá. La Fiscalía reporta tres noticias criminales activas en su contra, y se suman tres demandas civiles relacionadas con cobros a Tovar y sus empresas. Las víctimas reclaman montos que van desde 70 millones hasta 1.300 millones de pesos.

Investigar a Juan Guillermo Tovar Niño es como abrir la caja de Pandora. Su nombre llegó a oídos de Caracol Radio a través de preocupados por los señalamientos de estafa que le han hecho miembros de esta comunidad educativa, a la que él también pertenece.

La información que circula entre los acudientes del prestigioso colegio alemán de Bogotá es apenas la punta del iceberg. Esta Unidad Investigativa conoció más de una docena de casos de presuntas víctimas de Tovar, un exalumno del Gimnasio Campestre que se presenta como un exitoso empresario ligado a los servicios logísticos de la industria de los hidrocarburos.

Arquitectos, constructores, importadores, restauranteros, expertos en ventas y hasta administradores con MBA le reclaman montos que oscilan entre 70 y 1.300 millones de pesos. La Fiscalía reporta tres noticias criminales activas contra Tovar, por la presunta comisión de igual número de delitos: estafa agravada y falsedad en documento privado. A estos procesos se suman tres demandas civiles relacionadas con cobros a Tovar y sus empresas.

Otra se resolvió en favor del reclamante:al que este hombre y su esposa le deben más de 42 millones de pesos por servicios educativos no pagados. De todos estos expedientes judiciales y de los demás casos conocidos por esta Unidad Investigativa se desprende un patrón: Tovar se presenta como un empresario de alto estatus, con negocios multimillonarios con compañías de la talla de Ecopetrol, y promete un retorno mínimo del 20 por ciento del capital invertido.

Para generar confianza, muestra supuestos contratos y órdenes de servicios con Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla, pero estas empresas niegan tener relación comercial con él. El Puerto de Barranquilla incluso considera tomar acciones legales en su contra.

Tovar aceptó contestar preguntas de Caracol Radio por escrito, admitiendo que tiene deudas y que ha buscado recursos de personas de su entorno sociocultural, pero negó que sus deudas sean de gran volumen y afirmó que ha llevado a cabo negocios con las empresas mencionadas





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