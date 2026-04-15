Investigan a Katy Perry por presunta agresión sexual a Ruby Rose en Australia

La Policía de Victoria, Australia, ha abierto una investigación tras la denuncia de la actriz Ruby Rose contra Katy Perry por una supuesta agresión sexual ocurrida en una discoteca de Melbourne en 2010. El representante de Perry ha desmentido las acusaciones.

La Policía del estado de Victoria, en Australia , ha iniciado una investigación formal tras la denuncia interpuesta por la actriz Ruby Rose , quien acusa a la reconocida cantante estadounidense Katy Perry de una presunta agresión sexual .

Según los informes oficiales, el incidente habría ocurrido hace más de una década, específicamente en el año 2010, en una discoteca de la ciudad de Melbourne. Las autoridades australianas han confirmado que el caso se encuentra en una etapa incipiente de investigación, razón por la cual se han mantenido reservados en cuanto a la divulgación de detalles adicionales para no comprometer el curso de las pesquisas.

Ruby Rose hizo pública su versión de los hechos inicialmente a través de sus perfiles en redes sociales, donde relató el supuesto episodio que vivió. La actriz describió cómo, durante años, luchó por comprender y procesar lo sucedido, llegando incluso a presentarlo públicamente en su momento como una anécdota sin la gravedad que ahora atribuye. Sin embargo, tras la considerable repercusión mediática que alcanzaron sus publicaciones, decidió eliminarlas.

En su testimonio detallado, Rose narró que el incidente tuvo lugar mientras se encontraba recostada sobre el regazo de una amiga en un establecimiento nocturno. Según su relato, la intérprete de éxitos musicales habría llevado a cabo un acto de naturaleza sexual sin haber obtenido su consentimiento, lo que le provocó una reacción inmediata de rechazo físico, tal como afirmó la actriz, conocida por sus roles en diversas producciones televisivas.

Sorprendentemente, la denunciante también señaló que, a pesar de la naturaleza del incidente, mantuvo contacto indirecto con Katy Perry en los años posteriores. En este sentido, Rose mencionó que la cantante, según su perspectiva, llegó a prestarle asistencia en trámites relacionados con la obtención de su visado para ingresar a Estados Unidos, un detalle que añade una capa de complejidad a la narrativa.

Finalmente, el pasado 14 de abril de 2026, Ruby Rose formalizó su denuncia ante la Policía de Victoria. Siguiendo la recomendación expresa de las autoridades, la actriz ha declarado que se abstendrá de realizar comentarios públicos sobre el caso mientras las investigaciones se encuentren en curso.

Por su parte, un representante de Katy Perry ha emitido un comunicado a la revista Variety desmintiendo categóricamente las acusaciones. El portavoz declaró que los señalamientos vertidos por Ruby Rose en redes sociales no solo son falsos en su totalidad, sino que además calificó las afirmaciones de peligrosas e imprudentes. En la misma declaración, el representante añadió que la actriz tiene un historial de acusaciones públicas que, según él, han sido previamente desmentidas por las personas involucradas.

Hasta el momento, las autoridades australianas no han emitido ninguna conclusión oficial, y el caso permanece bajo estricta investigación





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