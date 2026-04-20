Investigan ataque con arma blanca que dejó tres fallecidos en set de grabación

Nuevos videos revelan cómo ocurrió el ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso, suceso que resultó en la muerte de dos miembros del equipo y del atacante, generando un proceso judicial en curso.

Las recientes revelaciones a través de grabaciones de cámaras de seguridad han arrojado luz sobre el trágico suceso ocurrido en el set de rodaje de la popular serie Sin senos sí hay paraíso, un incidente que culminó con la vida de dos integrantes del equipo de producción y del propio agresor. El material audiovisual, cuya duración es de aproximadamente dos minutos, detalla con precisión cronológica que los hechos tuvieron lugar el sábado 18 de abril a las 14:52 horas.

El escenario del crimen fue las inmediaciones de un parqueadero situado en la localidad de Santa Fe, muy cerca del emblemático Parque Nacional de Bogotá, donde el equipo técnico y artístico se encontraba trabajando en el desarrollo de la cuarta temporada de la producción televisiva. En las imágenes se observa claramente a Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años, vistiendo una camiseta de color amarillo y pantalones de mezclilla, quien se encontraba relajado apoyado contra una reja mientras conversaba con otros compañeros de trabajo antes del fatal desenlace. El atacante, identificado posteriormente por las autoridades como Josué Cubillos, aparece en el encuadre vistiendo una chaqueta de tono oscuro y una gorra roja. Caminando con aparente calma, Cubillos se aproxima a su víctima, pero en un movimiento brusco y repentino, se devuelve para arremeter con un arma blanca contra el cuello de Perdomo. La víctima, a pesar de la gravedad de la herida, intenta reaccionar iniciando una persecución. En cuestión de segundos, la escena se transforma en un escenario de caos absoluto. Otros miembros del equipo de producción, al percatarse de la violencia del ataque, intervinieron en un intento desesperado por detener al agresor. Durante este forcejeo, Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, resultó gravemente herido, perdiendo la vida poco después. Finalmente, en lo que ha sido catalogado inicialmente como una reacción de legítima defensa, otros colegas lograron neutralizar al victimario, quien también falleció a causa de las heridas sufridas durante el enfrentamiento. Tras la intervención de la Policía Nacional, fueron capturados dos integrantes del equipo de logística, Jorge Alexander Correa de 19 años y Nelson Alfonso Sanabria de 29 años, bajo sospechas de haber participado en la muerte del atacante durante el tumulto. La Fiscalía General de la Nación procedió a imputarles el delito de homicidio doloso, cargo que ambos sujetos rechazaron enfáticamente durante la diligencia judicial. El ente investigador, tras realizar las valoraciones pertinentes, optó por no solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando ante el juez de control de garantías que, según las pruebas recolectadas hasta el momento, los imputados no representan un peligro inminente para la sociedad ni para el proceso. En consecuencia, ambos trabajadores recuperaron su libertad, aunque permanecerán vinculados formalmente a la investigación y deberán cumplir con las citaciones de las autoridades judiciales mientras avanza el esclarecimiento de los hechos. La producción de la serie enfrenta ahora un futuro incierto, con sectores de la opinión pública solicitando la suspensión temporal del rodaje debido a la magnitud del drama vivido por el equipo técnico y humano que se encontraba en el lugar al momento de la tragedia





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