La Fiscalía y Personería investigan la suspensión de funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja por contratos por 119 mil millones bajo la Ley de Garantías.

La Personería de Barrancabermeja ha ordenado la suspensión provisional de seis funcionarios de la Alcaldía liderada por Jonathan Stivel Vásquez, tras revelar presuntas violaciones graves a la Ley de Garantías durante el cierre de contratos de infraestructura. Esta medida disciplinaria se adoptó el pasado 4 de noviembre, coincidiendo con el inicio de un periodo de restricción constitucional que prohíbe la suscripción de nuevos convenios y contrataciones directas por parte de las entidades territoriales. La investigación busca determinar si se incurrió en delitos patrimoniales al adjudicar proyectos valorados en cerca de cien mil millones de pesos en un contexto electoral sensible.

La complejidad del caso radica en el uso del fondo mixto Foncolombia para ejecutar estas iniciativas en lugar de los pliegos tipo y la Ley 80 de contratación pública, una decisión que ha generado interrogantes sobre la capacidad de ejecución y la transparencia del proceso. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, intervino directamente al acudir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar penalmente al alcalde, elevando la escala de la controversia al señalar que los contratos cuestionados suman un total de 119 mil millones de pesos.

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Adjudicaciones a empresas de Bachiller y su hijo

Un aspecto central de las denuncias es la vinculación directa entre la adjudicación de estos contratos y la familia del político local Jorge Humberto Argüello, conocido como 'Bachiller', quien es el padre de Cristian Argüello, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Los investigadores han señalado que tres de los cuatro contratos terminaron en manos de empresas propiedad de 'Bachiller', lo que sugiere un posible direccionamiento o conflicto de intereses en la selección de los contratistas.

La estructura familiar en el poder local es un factor crítico, ya que Cristian Argüello era candidato en una fórmula con Richard Aguilar Villa, quien aspiraba al Senado. La coincidencialidad temporal entre las firmas de los contratos y la campaña electoral de los candidatos vinculados a los contratistas ha sido el detonante principal para que la Fiscalía determine si hubo un uso indebido de recursos estatales para favorecer a una candidatura específica.

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Detrimento patrimonial y omisión de tributos

La Personería Distrital ha estimado un posible detrimento patrimonial de 9.938 millones de pesos en concepto de tributos, derivado de la manera en que se estructuraron los precios en las convocatorias. En tres de los proyectos, se incluyeron dentro del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades) cobros por estampillas territoriales por 6.417 millones y la contribución al Fondo de Seguridad por 3.520 millones.

El Ministerio Público advierte que estos pagos no debían causarse porque los contratos fueron firmados por Foncolombia, un fondo mixto con domicilio en otra ciudad, y no por la Alcaldía de Barrancabermeja mediante licitación pública. Existe incertidumbre sobre si el dinero efectivamente llegó a las arcas del distrito o si se quedó en manos del contratista como parte de sus utilidades, lo que constituiría una práctica fraudulenta de facturación.

Requisitos técnicos incumplidos en granjas solares

Además de las irregularidades financieras, se han identificado graves fallos en el proyecto de construcción de cuatro granjas solares, denominadas Galias I, II, III y Tiburón. La aprobación de esta iniciativa se realizó sin cumplir requisitos básicos como el aval técnico y financiero de la Electrificadora de Santander (ESSA), necesaria para conectar la energía a la red eléctrica.

La certificación de riesgo no fue obtenida para tres de los cuatro predios designados, mientras que el lote restante presentaba alertas de inundación que comprometían la viabilidad de la obra. Asimismo, se eliminó el Controlador Central de Planta (PPC) del diseño original sin la autorización correspondiente, dejando la infraestructura en un estado de riesgo operativo y legal significativo antes de su inauguración.

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Cronología de restricciones electorales vigentes

Las fechas clave para entender la gravedad de las presuntas ilegalidades comienzan el 8 de noviembre de 2025, cuando entró en vigencia la restricción de la Ley de Garantías que prohibió a las alcaldías suscribir convenios interadministrativos. Esta medida buscaba asegurar la igualdad de oportunidades entre candidatos y evitar el uso de la máquina estatal para favorecer a alguna de las aspiraciones en las elecciones legislativas.

La prohibición de contratación directa se mantuvo estricta hasta el 31 de enero de 2026, extendiéndose el periodo de restricción general hasta el 21 de junio de ese mismo año, fecha en la que se realizó la segunda vuelta presidencial. Cualquier acto administrativo o financiero que se haya ejecutado fuera de estos marcos temporales o utilizando mecanismos alternativos como Foncolombia para eludir estas normas está sujeto a revisión penal y disciplinaria exhaustiva.