Investigan el homicidio de 'El Patrón': hipótesis de riña y posibles nexos con el narcotráfico

La Policía Metropolitana de Cartagena investiga el asesinato de José Danilo Oviedo Chacón, alias 'El Patrón', ocurrido en Punta Arena. Se exploran dos hipótesis: una riña por consumo de alcohol y la posibilidad de un crimen premeditado con vínculos con el narcotráfico. Oviedo Chacón tenía antecedentes por narcotráfico y se presume que mantenía nexos con grupos criminales.

El general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena , informó el lunes 6 de abril sobre las investigaciones en curso tras el homicidio de José Danilo Oviedo Chacón, alias ‘ El Patrón ’ o ‘El Enano’. El crimen ocurrió el Domingo de Resurrección, alrededor de las 3:30 de la tarde, en un lujoso establecimiento de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba.

Inicialmente, el general Peña sugirió que el asesinato podría haber sido el resultado de una riña producto de la intolerancia generada por el consumo excesivo de alcohol entre un grupo de personas que disfrutaban de un día de playa. Esta versión fue proporcionada por testigos, incluyendo vendedores turísticos y personal de hoteles cercanos. Según el relato, entre 20 y 30 personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando un individuo disparó un arma de fuego, causando la muerte de Oviedo Chacón. Las autoridades encontraron dos vainillas de calibre 9 milímetros cerca del cuerpo. Sin embargo, las investigaciones han tomado un giro inesperado. \Investigadores ahora están centrados en reconstruir los acontecimientos previos al homicidio, especialmente la llegada de ‘El Capo’ al Fénix Beach Club, aparentemente acompañado de su pareja e hijos. Se está explorando la posibilidad de que el crimen haya sido premeditado, con una llamada telefónica y una invitación previa de otro capo del narcotráfico como posibles detonantes. Se rumorea que la invitación involucraba una reunión para fumar la 'pipa de la paz', pero en lugar de eso, se desencadenó una discusión y amenazas contra Oviedo Chacón. Testigos afirman haber escuchado amenazas directas antes del fatal desenlace, donde se le advirtió que no saldría vivo y que lo matarían frente a su familia. Ante estas amenazas, Oviedo Chacón supuestamente respondió aceptando su destino. La policía y la Armada Nacional acudieron al lugar poco después del incidente, pero los implicados ya habían escapado en diferentes embarcaciones. La investigación preliminar reveló que los agresores huyeron armados, intimidando a cualquier persona que se cruzara en su camino. \José Danilo Oviedo Chacón, conocido también como ‘el Viejo’, tenía antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes entre 2012 y 2014. Su nombre saltó a la palestra criminal por su presunta participación en el liderazgo de estructuras dedicadas al narcotráfico en la región Caribe. Fue capturado en Barranquilla el 30 de octubre de 2013, durante la Operación Monterrey, acusado de narcotráfico y concierto para delinquir. Las investigaciones apuntan a que Oviedo Chacón lideraba una organización criminal que coordinaba el envío de drogas a gran escala. Además, se le vincula con figuras del mundo ilegal, como Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Chucho Mercancía’, y Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’. Se presume que mantenía nexos con la banda criminal ‘Los Costeños’, que opera en Barranquilla. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y capturar a los responsables





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