Investigan el papel de la esquizofrenia tras tragedia en producción televisiva en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá vincula el asesinato de dos trabajadores de televisión con un cuadro psicótico grave de salud mental que presentaba el agresor.

El trágico suceso que culminó con el asesinato de dos integrantes de la producción de la reconocida serie Sin senos sí hay paraíso ha conmocionado a toda la opinión pública en Colombia. Tras una exhaustiva investigación inicial, la Policía Metropolitana de Bogotá ha señalado a Josué Cubillos Gaviria, un joven de 24 años, como el presunto responsable de este acto violento.

Según las declaraciones oficiales brindadas a medios como Blu Radio por parte del alto mando de la institución, el agresor presentaba un diagnóstico clínico previo de esquizofrenia, el cual se encontraba agravado significativamente por el consumo recurrente de sustancias alucinógenas. Este cuadro psicótico, de acuerdo con los expertos, derivaba en constantes episodios de desorganización del pensamiento que afectaban gravemente su percepción de la realidad. La esquizofrenia, definida por especialistas de instituciones como la Clínica Mayo, representa una patología mental de carácter crónico y severo que altera de manera drástica el procesamiento de la información, el estado emocional y el comportamiento social de quien la padece. Esta condición se caracteriza por una compleja sintomatología que suele incluir ideas delirantes, en las cuales el individuo desarrolla creencias falsas y carentes de cualquier fundamento lógico, tales como la sensación de ser perseguido o dañado por terceros. Asimismo, las alucinaciones constituyen un síntoma frecuente y alarmante, donde el paciente percibe estímulos sensoriales, principalmente auditivos, que carecen de una fuente externa real. Estas experiencias, para quienes viven con el trastorno, son indistinguibles de la realidad, lo que puede derivar en reacciones impulsivas o peligrosas ante situaciones que solo existen en su mente. Además de los elementos psicóticos antes mencionados, la esquizofrenia conlleva una desorganización profunda en las capacidades comunicativas y motoras. Las personas afectadas pueden presentar dificultades para articular discursos coherentes, perdiendo el hilo de las conversaciones o respondiendo de manera errática a estímulos simples. A esto se le suma un comportamiento motor inusual, que puede oscilar entre una agitación descontrolada e injustificada y una actitud infantilizada, haciendo que el cumplimiento de tareas cotidianas sea una labor titánica. Los denominados síntomas negativos también juegan un papel crucial, pues el paciente suele mostrar una marcada disminución en su funcionalidad, llegando a descuidar su higiene personal, a evitar el contacto visual, a perder la capacidad de experimentar placer o gratificación y a retraerse totalmente del entorno social. La combinación de estos factores, cuando no cuenta con el debido acompañamiento médico y se ve potenciada por factores externos como el abuso de sustancias, puede desencadenar consecuencias fatales, como la tragedia recientemente presenciada en la capital del país, subrayando la urgencia de atender la salud mental como una prioridad de salud pública y seguridad ciudadana





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