Investigan grave incidente de aproximación en el Aeropuerto El Dorado

Dos aviones estuvieron a menos de 200 metros de colisionar en Bogotá debido a una falla en la gestión de pistas. Las autoridades aeronáuticas investigan las causas del suceso ocurrido este domingo.

La noche del pasado domingo 19 de abril, el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá , fue escenario de un incidente que pudo convertirse en una tragedia de proporciones históricas. Dos aeronaves de gran envergadura, un vuelo comercial de la aerolínea Lufthansa proveniente de Frankfurt y un avión de carga de Qatar Airways, estuvieron a punto de colisionar en plena maniobra de aproximación a las pistas de aterrizaje.

La situación, que ha encendido las alarmas en el sector aeronáutico colombiano, ocurrió debido a un aparente error en la asignación de pistas por parte de los controladores aéreos, quienes dieron luz verde a ambos aviones para descender sobre la misma trayectoria de aterrizaje de manera casi simultánea. Los registros de las plataformas de seguimiento de vuelos en tiempo real, como FlightRadar24, permitieron reconstruir la secuencia de los hechos. Según la información analizada, el vuelo LH542 de Lufthansa se encontraba a escasos metros de altitud por encima del Boeing 777 de Qatar Cargo cuando las alarmas de proximidad debieron activarse en las cabinas de mando. Los pilotos, ante la evidente vulneración de las distancias mínimas de seguridad, se vieron obligados a realizar maniobras evasivas de emergencia. El avión de carga logró completar su descenso sin mayores contratiempos en su primer intento, mientras que la tripulación del vuelo de Lufthansa tuvo que ejecutar una maniobra de motor y al aire, elevando la aeronave nuevamente para intentar una segunda aproximación, la cual resultó exitosa minutos después. El susto entre los pasajeros y tripulantes fue generalizado, y rápidamente el testimonio de lo ocurrido comenzó a inundar las redes sociales. Varios usuarios que viajaban a bordo del vuelo de Lufthansa relataron cómo percibieron movimientos bruscos y una sensación de peligro inminente, lo que fue confirmado por los anuncios realizados por el capitán en cabina, quien justificó el cambio de planes debido a la presencia de otro tráfico en la zona de aterrizaje. Este evento ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la gestión del tráfico aéreo en El Dorado y la necesidad de revisar los protocolos de comunicación entre la torre de control y las aeronaves internacionales. Las autoridades aeronáuticas han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del error humano que puso en riesgo la vida de cientos de personas, buscando garantías de que un suceso de esta magnitud no se repita en el futuro, considerando que la seguridad aérea es un pilar innegociable en la aviación civil moderna





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