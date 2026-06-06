Investigan hallazgo de explosivos en cuerpos y similitudes en modus operandi de desapariciones en Colombia

El director del Instituto de Medicina Legal informó sobre el hallazgo de seis artefactos explosivos en la ropa de tres cuerpos en San José del Guaviare, y comparó el modus operandi en casos como el de Kevin Santiago Ángel, Yulixa Toloza y Neill Felipe Cubides.

El modo operandi es muy parecido: así se conecta la investigación por Kevin Santiago Ángel con otros hechos bajo análisis forense. El director del Instituto de Medicina Legal , Ariel Emilio Cortés, se refirió al análisis de distintos hechos que actualmente son materia de investigación, como el de Yulixa Toloza, describiendo un modus operandi que se suele manejar en este tipo de desapariciones.

Dijo, al comparar hechos relacionados con distintos casos registrados, como lo es el del profesor fallecido de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides. Estamos viendo una situación muy similar de cuerpos Hay reserva sumarial sobre el caso. El director reiteró que la información oficial se mantiene bajo protocolos establecidos. Concluyó, al señalar que los resultados hacen parte del proceso investigativo en curso.

Un hallazgo realizado durante los procedimientos forenses en San José del Guaviare encendió las alarmas de las autoridades. En la ropa de tres de los 48 cuerpos trasladados desde una zona de confrontación armada fueron encontrados seis artefactos explosivos. El material explosivo se registró el 29 de mayo durante los procedimientos de inspección técnica realizados por personal de Policía Judicial en las instalaciones de Medicina Legal de San José del Guaviare.

Según la información preliminar, los explosivos estaban adheridos a las prendas de vestir de tres cadáveres que hacían parte del grupo de cuerpos recuperados tras las confrontaciones armadas. Durante la entrevista, el funcionario explicó que los cuerpos fueron hallados por la comunidad y trasladados para su análisis, lo que obligó a suspender el procedimiento, indicó, precisando que los elementos fueron retirados por la autoridad especializada.

Según explicó, este tipo de situaciones no es aislado: El director agregó que en otro caso ocurrido este mismo año también se detectaron explosivos en cuerpos provenientes del mismo departamento. Ponen en riesgo el trabajo forense, afirmó, para tomar radiografías, dijo, indicando que este procedimiento permite identificar posibles riesgos antes del abordaje técnico





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medicina Legal Explosivos Cadáveres Modus Operandi Desapariciones Guaviare Investigación Forense

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medicina UIS lidera pruebas Saber Pro 2025 entre facultades de ColombiaEl programa de Medicina de la UIS alcanzó el primer lugar nacional en las pruebas Saber Pro 2025. Conozca qué hace de esta facultad un referente académico.

Read more »

Indignación en Contratación, Santander por presunto envenenamiento de 15 mascotasLas autoridades investigan a la mujer señalada como responsable de este envenenamiento.

Read more »

El cuerpo de Uriel Antonio Jiménez se encuentra en Medicina LegalSe hace un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen a las instalaciones

Read more »

El cuerpo de Juan Fernando Santana se encuentra en Medicina LegalSe solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a las instalaciones

Read more »