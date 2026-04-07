Investigan la muerte de dos niños en un congelador en Vista Hermosa, Meta

Las autoridades investigan la muerte de dos hermanos menores de edad, encontrados sin vida dentro de un congelador en Vista Hermosa, Meta. Se indaga sobre las circunstancias del hecho y se espera el dictamen de Medicina Legal.

La trágica muerte de dos hermanos, de 8 y 5 años, en el municipio de Vista Hermosa , Meta , ha conmocionado a la comunidad y ha puesto en marcha una exhaustiva investigación por parte de las autoridades. El incidente, ocurrido durante el Sábado Santo en el barrio Las Brisas, involucra el hallazgo de los menores, identificados con las iniciales S.G. y D.G., dentro de un congelador comercial ubicado en su vivienda.

Las circunstancias precisas de su fallecimiento aún se desconocen, pero las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y determinar la causa de la muerte, que podría ser asfixia u otro factor. Los cuerpos de los niños fueron trasladados a Medicina Legal para realizar las pruebas pertinentes y obtener resultados concluyentes.\El padre de los menores, Brayan Guevara, ha ofrecido su testimonio a diversos medios de comunicación, relatando cómo sus hijos solían jugar a esconderse en la casa. Según su versión, el día de la tragedia, él y su esposa salieron a realizar compras, dejando a los niños solos en casa por un período de tiempo que, según sus declaraciones, varió entre 20 minutos y una hora y 20 minutos. El padre explicó que, al regresar a la vivienda, notaron la ausencia de sus hijos y comenzaron a buscarlos desesperadamente, hasta que finalmente los encontraron dentro del congelador. Guevara relata que el congelador, que no estaba en uso, estaba vacío y desconectado, y que los niños probablemente se metieron dentro jugando. El padre insiste en que la muerte no fue por hipotermia, como se ha especulado, sino posiblemente por falta de oxígeno, debido a que la tapa del congelador se cerró herméticamente. Tras el hallazgo, intentaron reanimar a los niños y los trasladaron al hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.\La investigación se encuentra en curso, con la participación de la Fiscalía y las autoridades locales, incluyendo la Sijín y la Comisaría de Familia. El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, ha informado que se activaron los protocolos correspondientes desde el momento en que se conoció el caso. La inspección en la vivienda confirmó la presencia de dos congeladores, uno de ellos desconectado y con la tapa abierta, coincidiendo con la hipótesis preliminar de las autoridades. La Comisaría de Familia ha descartado antecedentes de violencia intrafamiliar en el hogar, y la institución educativa a la que asistían los menores tampoco reportó señales de alerta. La Fiscalía espera los resultados de Medicina Legal para determinar si hubo responsabilidad parental o si se trató de un accidente doméstico. El caso ha generado gran conmoción en la comunidad y ha puesto de manifiesto la importancia de la supervisión y la seguridad de los niños en el hogar. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso y brindar respuestas a la familia y a la sociedad





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