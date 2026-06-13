Investigan la muerte de la líder trans Paulina Blandón 'La Chapola' hallada en un río de La Ceja

La muerte de Paulina Blandón Villada, conocida como 'La Chapola', ha generado conmoción en el Oriente antioqueño. La líder trans de 31 años fue hallada sin vida en el río Pereira, en zona rural de La Ceja, y actualmente las autoridades esperan los resultados de Medicina Legal para determinar las causas de su fallecimiento. Mientras avanzan las investigaciones, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido que el caso sea esclarecido con celeridad y rigor.

La muerte de Paulina Blandón Villada, conocida como ' La Chapola ', ha generado conmoción en el Oriente antioqueño. La líder trans de 31 años fue hallada sin vida en el río Pereira, en zona rural de La Ceja , y actualmente las autoridades esperan los resultados de Medicina Legal para determinar las causas de su fallecimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido que el caso sea esclarecido con celeridad y rigor. Paulina Blandón Villada, reconocida por su trabajo social y su cercanía con distintos procesos comunitarios, fue hallada sin vida en una zona rural del municipio de La Ceja.

El cuerpo fue encontrado el pasado 8 de junio en el río Pereira, a la altura de la vereda San Sebastián, sobre la vía que comunica a La Ceja con el municipio de Rionegro. Desde entonces, organismos judiciales adelantan las diligencias correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento. Paulina era ampliamente conocida en el territorio por su liderazgo dentro de la comunidad diversa.

Durante años participó en espacios sociales enfocados en la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, promoviendo iniciativas relacionadas con la inclusión, la igualdad y la participación ciudadana. Su presencia en actividades comunitarias la convirtió en una figura cercana y apreciada por numerosos habitantes del municipio.

Además de su activismo, personas allegadas destacan que mantenía una relación permanente con la comunidad a través de su trabajo en establecimientos vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde era reconocida por su trato amable y disposición para colaborar con quienes la rodeaban. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de Paulina no presentaba signos visibles de violencia al momento del hallazgo.

Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en señalar que serán los análisis técnicos practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los que permitan establecer con precisión la causa de la muerte. Mientras avanzan estos procedimientos, los investigadores continúan recopilando información y verificando distintos elementos que ayuden a esclarecer el caso. Por ahora, no se han entregado conclusiones definitivas sobre lo sucedido.

La noticia generó numerosas reacciones entre habitantes de La Ceja, organizaciones sociales y colectivos defensores de los derechos humanos, que expresaron su preocupación por el fallecimiento de una mujer que dedicó buena parte de su vida a acompañar y visibilizar las necesidades de la población diversa en el territorio. Diversas voces insistieron en la importancia de que la investigación avance con celeridad y rigor, con el propósito de brindar claridad a sus familiares, amigos y a toda una comunidad que hoy espera respuestas.

El caso también reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad y protección para las personas LGBTIQ+ en el país. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que los discursos de odio y la estigmatización continúan representando factores de riesgo para esta población, razón por la que reiteraron la necesidad de fortalecer las garantías de protección y los mecanismos institucionales de prevención.

La Fundación Forjando Futuros se sumó a los llamados para que la muerte de Paulina Blandón Villada sea esclarecida con prontitud y solicitó que las investigaciones permitan determinar, de manera transparente y objetiva, qué ocurrió. Por ahora, la comunidad permanece a la espera de los resultados oficiales de Medicina Legal y de los avances que entreguen las autoridades sobre un caso que ha generado tristeza, inquietud y múltiples expresiones de solidaridad en el Oriente antioqueño





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