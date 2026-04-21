Investigan maniobra operativa entre aviones de Qatar Airways y Lufthansa en el Aeropuerto El Dorado

La Aeronáutica Civil aclaró los detalles sobre un ajuste de aproximación en El Dorado, asegurando que se cumplieron todos los protocolos de seguridad aérea sin riesgo de colisión.

El pasado lunes 20 de abril, la tranquilidad del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional El Dorado se vio brevemente interrumpida por un episodio operativo que ha captado la atención de la opinión pública y las autoridades aeronáuticas.

Todo comenzó cuando se hicieron públicos los registros de audio captados por la torre de control, los cuales detallan una maniobra inusual ocurrida durante la fase de aproximación y aterrizaje hacia la pista 32 izquierda del terminal aéreo más importante de Colombia. Según los datos recopilados por las entidades competentes y los reportes iniciales, el evento se desarrolló el domingo 19 de abril, alrededor de las 6 de la tarde, momento en el cual el aeropuerto gestionaba el redireccionamiento de varias aeronaves debido a condiciones operativas específicas. En el centro de la polémica se encuentran dos aerolíneas de renombre internacional: Qatar Airways y Lufthansa. Los audios, revelados inicialmente por Blu Radio, exponen el momento preciso de tensión en el que los controladores aéreos debieron intervenir ante una posible convergencia en las rutas de vuelo. Según la explicación brindada por la Aeronáutica Civil, el incidente se originó cuando la aeronave de Qatar Airways realizó un ajuste de velocidad en su tramo final de aproximación, mientras que el avión de Lufthansa avanzaba simultáneamente en el tramo básico a una velocidad considerablemente superior. Ante la proximidad detectada, los funcionarios de la torre de control actuaron bajo los protocolos de seguridad, ordenando a la tripulación de Lufthansa que continuara con una maniobra de ascenso, específicamente a una altitud de entre 1.000 y 3.000 pies, para evitar cualquier riesgo de colisión o conflicto en la trayectoria de vuelo. La Aeronáutica Civil ha sido enfática en desmentir que este episodio haya representado un peligro inminente para los pasajeros o la integridad de las aeronaves. En un comunicado oficial, la entidad detalló que se mantuvo en todo momento una distancia mínima de una milla náutica en sentido horizontal entre los aviones. Asimismo, aclararon que, aunque en el inicio de la maniobra existía una distancia vertical de 1.500 pies, esta aumentó hasta alcanzar los 3.000 pies al momento del cruce vertical, garantizando una separación segura según los estándares internacionales. La Aerocivil subrayó que la seguridad de las tripulaciones y de los viajeros sigue siendo la prioridad absoluta y que el personal de control de tráfico aéreo mantuvo un control efectivo y permanente sobre la situación, desvirtuando así interpretaciones erróneas que podrían haber surgido a partir de datos visualizados en aplicaciones de rastreo no oficiales, las cuales a menudo carecen de la precisión técnica necesaria para evaluar este tipo de procedimientos aeronáuticos complejos





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