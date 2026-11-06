Investigan muerte de Miguel de Jesús Alameda en España por trauma torácico

La justicia española investiga la muerte del futbolista Miguel de Jesús Alameda. Patólogos confirman trauma torácico y la jueza Eva Esther Juárez valora la actuación del guardameta Jesús Owono.

La investigación judicial sobre el fallecimiento de Miguel de Jesús Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife, avanza con la revelación de detalles forenses clave. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ( IMLCF) determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo torácico de carácter accidental, un hallazgo entregado formalmente a la jueza Eva Esther Juárez Fernández para iniciar el proceso de imputación.

Dictamen médico y rol de la jueza

El IMLCFLiderado por un equipo de patólogos estableció en primera instancia que el golpe sufrido por el futbolista español fue compatible con la muerte, aunque se mantiene la condición de accidentalidad. Este informe técnico fue transferido a Eva Esther Juárez Fernández, la magistrada asignada para determinar el grado de culpabilidad del portero guineoecuatoriano Jesús Owono, jugador del Andorra.

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Aunque aún no se ha oficializado el impacto del guardameta como la única razón legal de la muerte, la jueza ha señalado en sus primeras declaraciones que el defensa visitante habría utilizado una fuerza excesiva durante la disputa del balón. Esta valoración inicial marca el rumbo de la investigación sobre la responsabilidad penal en el incidente ocurrido en el terreno de juego.

Hospital y pruebas forenses pendientes

Para esclarecer las últimas horas de vida de Miguel de Jesús Alameda, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria compartirá el historial médico completo del paciente. El centro sanitario documentará desde su internación urgente hasta el momento de su deceso, proporcionando elementos críticos para el juicio.

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Estas pruebas incluirán los resultados de los exámenes toxicológicos realizados al jugador y una tomografía computarizada (TAC) detallada. La disponibilidad de estos datos clínicos será fundamental para que los expertos legales entiendan la progresión del estado físico del delantero después del choque y durante la asistencia médica inicial.

Análisis del incidente deportivo

El suceso ocurrió durante un partido de la segunda división de España entre el Tenerife y el Andorra. En la jugada, Jesús Owono impactó con su rodilla derecha el pecho de Miguel de Jesús cuando ambos disputaban el balón. Según las versiones, el portero parecía querer detener la acción del delantero a toda costa, lo que el juez del compromiso, Manuel Ángel Pérez, calificó como fuerza excesiva.

La actuación de Jesús Owono ha generado un profundo impacto social y personal. Reportes indican que el guardameta se encuentra aislado en su residencia, procesando la trágica consecuencia de sus acciones. A pesar de la gravedad del evento, recibe apoyo de figuras del fútbol que contextualizan la imprevisibilidad del deporte, como el expresidente del Real Madrid Jorge Valdano.

Perspectivas legales y próximas acciones

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en España ha iniciado una investigación paralela sobre una posible mala praxis en la asistencia médica. Las autoridades examinan si los primeros auxilios centrados en estabilizar al jugador para el transporte retrasaron la implementación inmediata de reanimación cardiopulmonar (RCP), un factor que podría agravar la responsabilidad legal.

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La justicia española continúa reuniendo evidencias para determinar si la acción de Jesús Owono constituyó negligencia grave o accidente deportivo puro. La combinación del dictamen del IMLCF, los informes hospitalarios y la investigación policial definirán el desenlace jurídico para el arquero y su club, mientras se aguarda la resolución final de la jueza Eva Esther Juárez Fernández.