Investigan muerte de mujer tras procedimiento estético en Barranquilla

Las autoridades investigan la muerte de Yuleidys Fernanda Charris Reales, tras un procedimiento estético realizado en Barranquilla. Las investigaciones apuntan a posibles negligencias en las condiciones de salubridad del lugar donde se realizó la intervención.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lideran las investigaciones para esclarecer el trágico fallecimiento de Yuleidys Fernanda Charris Reales, presuntamente relacionado con un procedimiento estético realizado en su cuerpo. Las autoridades, en colaboración con los familiares de la víctima, han recabado información que revela que el 30 de marzo del presente año, Yuleidys salió de su hogar con el propósito de someterse a una intervención estética.

Según los testimonios de los familiares a los investigadores, el procedimiento consistía en la reducción de grasa en los brazos y retoques en el abdomen. La investigación preliminar sugiere que la intervención se llevó a cabo en una residencia ubicada en el barrio Las Nieves de Barranquilla, y que no cumplía con los estándares mínimos de salubridad, según las autoridades encargadas del caso. \Después del procedimiento, Yuleidys Fernanda Charris Reales fue dada de alta y trasladada a su residencia en el municipio de Palmar de Varela. El 5 de abril, la mujer experimentó complicaciones médicas, manifestando dolores que la llevaron a buscar atención médica. Inicialmente, fue atendida en una clínica en el municipio de Santo Tomás, pero debido a la gravedad de su estado de salud, fue remitida al Hospital Universidad del Norte. Desafortunadamente, los médicos de este centro hospitalario no pudieron salvarle la vida. El personal médico que atendió a Yuleidys confirmó a las unidades investigativas que no se cumplieron los requisitos de salubridad adecuados, lo que habría provocado que las heridas se infectaran, haciendo imposible cualquier procedimiento para mejorar su salud. Este lamentable suceso ha generado conmoción y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad y la regulación en los procedimientos estéticos. Se ha revelado que la liposucción, realizada en la vivienda del barrio Las Nieves de Barranquilla, se llevó a cabo utilizando una cánula de gran diámetro, que presuntamente causó grandes agujeros en el abdomen, los cuales se infectaron y eventualmente condujeron a su muerte.\El centro asistencial donde fue atendida confirmó el fallecimiento de Yuleidys Fernanda el 6 de abril, como consecuencia de las complicaciones derivadas de la cirugía estética. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva, enfocándose en el lugar donde se realizó el procedimiento, para determinar si cumplía con los requisitos legales y las condiciones sanitarias necesarias para llevar a cabo este tipo de intervenciones. Se ha informado que la víctima ya había sido sometida a otros procedimientos estéticos en el pasado, con resultados favorables, lo que contrasta dramáticamente con el fatal desenlace de esta ocasión. Las autoridades se mantienen cautelosas en la divulgación de detalles para no obstaculizar las investigaciones. Se conoce que Yuleidys Fernanda Charris Reales era originaria del municipio de Palmar de Varela y se dedicaba al comercio. La Fiscalía y la Policía están investigando activamente el caso, y hacen un llamado a las mujeres para que, en caso de decidir someterse a cirugías estéticas, elijan clínicas y hospitales certificados, con el objetivo de prevenir tragedias similares a la que están enfrentando los familiares de Yuleidys Fernanda Charris Reales





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