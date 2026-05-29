Investigan muerte de perro en Santa Marta y animalistas piden judicialización de responsables

Las autoridades investigan el caso y los animalistas piden judicializar a los responsables. El infortunado caso ha generado una ola de rechazo entre ciudadanos y organizaciones animalistas que exigen una investigación urgente para identificar y judicializar a los posibles responsables.

Las autoridades han dicho que investigan el caso y los animalistas piden que judicialicen a los responsables, quienes ya estarían identificados. El perrito tuvo que ser rescatado y llevado hasta una clínica veterinaria.

Las autoridades investigan el caso y los animalistas piden judicializar a los responsables. El infortunado caso ha generado una ola de rechazo entre ciudadanos y organizaciones animalistas que exigen una investigación urgente para identificar y judicializar a los posibles responsables. Por medio de una publicación, la fundación manifestó su indignación por lo ocurrido y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a este tipo de situaciones.

Indignados por el suceso, los defensores de los derechos de los animales indicaron que Santa Marta sigue siendo pionera en actos de crueldad, pero también en que sus gobernantes se hagan los de la vista gorda, como si nada pasara. La fundación también hizo un llamado a las autoridades distritales para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Entre más voces se alzan a favor de los animales y más leyes existen, pareciera que la violencia contra ellos sigue aumentando, señalaron los defensores de animales. Han pedido que el responsable sea identificado, sino que reflejan comportamientos violentos que deben ser atendidos con urgencia por las autoridades competentes. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial sobre la denuncia.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los animales insistieron en que reclamaron acciones concretas para frenar los constantes episodios de violencia contra perros y gatos que se han venido denunciando en distintos sectores de Santa Marta. Investigan muerte de extranjero que se habría practicado un procedimiento estético en Cúcuta. Preocupación en Villavicencio por la muerte de otro caimán llanero, al parecer por abandono. El estremecedor estado en el que fue hallado el cuerpo de Yulixa Toloza: tenía severos signos de deterioro.

Procuraduría investiga a los ministros del Interior, Transporte, Trabajo y Salud por participación en política.

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