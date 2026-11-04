Investigan muerte de Zhamir Rojas en hogar infantil de Medellín

Autoridades investigan la muerte de Zhamir Eziel Rojas Medrano en un hogar infantil de Medellín. Sus padres venezolanos exigen esclarecer las causas de su deceso tras permanecer sin reacciones.

Las autoridades de Medellín están investigando con urgencia la muerte del menor Zhamir Eziel Rojas Medrano, quien tenía apenas siete meses de nacido al momento de su fallecimiento. El pequeño perdió la vida en un hogar infantil ubicado en el barrio Guadalupe, perteneciente a la comuna 3 (Manrique) en el nororiente de la ciudad. Sus padres lo habían depositado en dicho centro de cuidado este martes para poder asistir a sus labores profesionales, sin imaginar que recibirían la noticia trágica horas más tarde.

Cronología del incidente y reacción de las autoridades

La tragedia ocurrió en horas de la tarde, momento en el que los padres recibieron una llamada telefónica que les informó que su hijo no había despertado después de haberlo dejado dormir. Al llegar a las instalaciones, la familia confirmó lo peor: los cuidadores habían notado la ausencia de reacciones al intentar despertar al bebé, quien se encontraba en medio de su siesta habitual. A pesar de que se brindó asistencia médica inmediata y se realizaron los intentos de reanimación necesarios, los profesionales de la salud no pudieron salvarle la vida a Zhamir Eziel.

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El padre del menor ha expresado públicamente su incredulidad y tristeza, señalando que el niño se encontraba en perfectas condiciones de salud antes de ser llevado al centro de cuidado. Según sus declaraciones, no existía ningún reporte médico previo que indicara riesgos de salud o condiciones crónicas que pudieran haber causado una muerte súbita, lo que ha generado profundas dudas sobre las circunstancias exactas del deceso. Esta información ha sido el detonante principal para que las instancias competentes iniciaran un proceso de investigación exhaustivo.

Testimonios familiares y solicitud de esclarecimiento

Frente a la tragedia, el padre de familia ha solicitado a las autoridades competentes que avancen con la mayor celeridad posible en la recolección de pruebas y la análisis forense. Su petición se centra en que el informe final de Medicina Legal establezca de manera inequívoca las causas reales de la muerte de Zhamir Eziel, descartando cualquier posible negligencia o maltrato que no haya sido detectado inicialmente. La familia busca justicia y claridad absoluta ante un evento que ha dejado un vacío irreparable en su estructura familiar.

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Es importante destacar que los padres del menor son migrantes venezolanos que se encuentran en una situación vulnerable, ya que llevan poco tiempo radicados en el país y aún no han completado toda la documentación necesaria para agilizar ciertos trámites burocráticos. Esta condición ha sido reconocida por las autoridades locales, quienes han tomado medidas específicas para apoyar a la familia en este difícil momento, asegurando que la barrera administrativa no interfiera con el acceso a la justicia ni con los derechos básicos del menor fallecido.

Acompañamiento institucional y perspectivas legales

Carlos Alberto Arcila, secretario de Derechos Humanos de Medellín, ha detallado que su despacho ha activado protocolos de asistencia inmediata para la familia. El funcionario ofreció acompañamiento legal completo para gestionar todas las labores exequiales del menor, garantizando que los padres puedan realizar los funeral con dignidad sin carga económica. Además, se les brindará la asesoría jurídica necesaria para iniciar o continuar el proceso legal contra el jardín infantil responsable del cuidado del bebé, asegurando que sus derechos sean protegidos durante todo el litigio.

La Secretaría de Derechos Humanos también ha coordinado con Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación para que el proceso pericial sea transparente y eficiente. Arcila confirmó que se está colaborando activamente con el tema del auxilio funerario, un beneficio económico que ayuda a cubrir los gastos inmediatos asociados al deceso. Esta asistencia busca mitigar el impacto financiero que una situación de este tipo representa para una familia en proceso de adaptación en una nueva ciudad y país.

Además de la asistencia material y legal, se ha activado una red de soporte psicológico para los padres. A través del número de atención 123, se pone a disposición de la familia todo un equipo técnico especializado en intervención en crisis y duelo. Este equipo acompaña a los padres de manera integral, brindando contención emocional y orientación para que puedan procesar el duelo de la pérdida de su hijo de siete meses. La Alcaldía de Medellín ha enfatizado que su compromiso es brindar esta contención humana mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes.