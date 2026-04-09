Investigan rumba vallenata con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí: Inpec abre investigación

El Inpec investiga una presentación musical del cantante Nelson Velásquez en la cárcel La Paz de Itagüí. La rumba vallenata, no autorizada, ha generado controversia y el cambio de personal directivo.

El patio 1 de la cárcel La Paz de Itagüí se transformó en un improvisado escenario para una animada rumba vallenata , donde el reconocido cantante Nelson Velásquez ofreció una presentación musical que ha generado una profunda controversia. Las imágenes del artista ingresando al penal, acompañado de una mujer y miembros de su equipo cargando equipos para el evento, han desatado una investigación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ).

La entidad ha dejado claro que la fiesta no fue autorizada y que se tomarán medidas disciplinarias contra los funcionarios responsables.\El Inpec ha abierto una investigación formal contra los siete funcionarios que se encontraban de servicio durante la visita del artista. Se sospecha que, además de la presentación musical, se distribuyó alcohol, lo que agrava la situación. El diario El Tiempo contactó al representante del cantante, Álex Eduardo Díaz, para obtener su versión de los hechos. Díaz aseguró que no es responsabilidad de la agrupación verificar si los contratantes tienen asuntos pendientes con la justicia. Argumentó que su papel es simplemente ofrecer el servicio musical, sin indagar sobre la legalidad de los eventos. Según Díaz, la contratación se gestionó a través de un intermediario identificado como 'Carlos', quien ya había contratado al artista para otros eventos. Díaz afirmó que desconocía si 'Carlos' tenía alguna relación con los internos de la cárcel y que la agrupación asumió que la actividad contaba con las autorizaciones pertinentes, dado que no hubo impedimentos para ingresar al penal. El representante del artista subrayó que la presentación consistió en un breve set de entre tres y cinco canciones, y no en un concierto formal. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que el artista y su equipo habrían aprovechado los días de visita, los miércoles, para ingresar al penal, posiblemente utilizando esa figura para facilitar su acceso.\El Inpec, a través de un comunicado oficial, reiteró que la rumba vallenata no fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto. El director regional del Inpec se ha puesto al frente de la investigación, y se ha ordenado el cambio inmediato del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles y protocolos de seguridad en los centros penitenciarios, así como la importancia de establecer una clara responsabilidad en la autorización y supervisión de eventos que involucren a artistas y personal externo. La investigación busca determinar cómo se evadieron los controles de seguridad y quiénes son los responsables de permitir esta actividad no autorizada, así como las posibles consecuencias legales para todos los involucrados. La situación ha generado preocupación y debate sobre la gestión de las cárceles y la necesidad de garantizar el orden y la seguridad en estos centros, además de cómo se pueden evitar este tipo de eventos en el futuro





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