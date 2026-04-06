Investigan sicariato en asesinato de 'el Enano' en playa de Cartagena

Las autoridades investigan dos hipótesis tras el asesinato de José Danilo Oviedo Chacón, alias 'el Enano', en una playa de Cartagena. Se presume un posible sicariato. La víctima tenía antecedentes por tráfico de drogas.

Las autoridades están investigando dos hipótesis principales para esclarecer la muerte de José Danilo Oviedo Chacón, conocido bajo los alias de 'el Enano' o 'el Patrón', ocurrida en una exclusiva playa de Cartagena . El domingo 5 de abril, alrededor de las 3:30 p.m., la atmósfera festiva en Punta Arena, en la isla de Tierrabomba, se transformó en un escenario de caos y violencia cuando Oviedo Chacón fue mortalmente herido.

Inicialmente reportado como una riña, las investigaciones han revelado la posibilidad de un sicariato premeditado, lo que ha llevado a las autoridades a profundizar en las indagaciones para determinar la verdad de lo ocurrido. El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que las primeras evaluaciones indicaban una riña, pero a medida que avanzaba la investigación, se descubrió la existencia de otra hipótesis, la de un sicariato. 'El Enano' fue, aparentemente, atacado con una pistola calibre 9 milímetros, recibiendo dos disparos. Se presume que el ataque fue perpetrado por dos individuos que llegaron en lancha al lugar donde se encontraba José Oviedo. Las personas que se encontraban con 'el Patrón' se marcharon del lugar después del ataque, antes de que llegaran las autoridades. En el sitio del crimen se encontraron botellas de licor, dos vainillas y el cuerpo sin vida de Oviedo Chacón. El general Peña Araque añadió que las primeras diligencias, realizadas por patrullas de vigilancia y el CTI de la Fiscalía, revelaron que un individuo fue el responsable del ataque, recuperándose dos vainillas que se presume corresponden a una pistola 9 milímetros.\Tras el crimen, la Policía y el CTI de la Fiscalía iniciaron una exhaustiva investigación para reconstruir los hechos y determinar con precisión cómo ocurrió el asesinato. Hasta el momento, ninguna hipótesis ha sido descartada. La víctima, según la Policía de Cartagena, tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en 2013 y 2014. El Heraldo ha informado que José Danilo 'era visto con frecuencia en Barranquilla, rodeado por más de diez escoltas, y aparentemente tenía negocios en sectores como Villa Carolina, incluyendo un estanco y cavas, que, según las versiones, eran frecuentados por personas de confianza, con camionetas y movimientos que evidenciaban el poder económico que aún conservaba'. Los antecedentes de José Oviedo no son desconocidos para las autoridades, ya que en informes policiales de 2013 se le vinculó a operaciones contra redes criminales que conectaban a alias 'Megateo' con alias 'Chucho Mercancía', señalado como responsable de adquirir base de coca, transportarla y procesarla para luego enviarla a través del Caribe hacia Centroamérica y Europa en lanchas rápidas. La investigación se centra ahora en analizar todas las evidencias recopiladas, incluyendo testimonios, pruebas balísticas y registros de movimiento para determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte de 'el Enano' y determinar a los responsables.\La complejidad de la investigación se ve aumentada por la aparente involucración de la víctima en actividades ilícitas previas, lo que sugiere que el móvil del crimen podría estar relacionado con ajustes de cuentas o disputas entre grupos criminales. La presencia de la lancha y la ejecución del ataque apuntan a una planificación meticulosa, lo que refuerza la hipótesis del sicariato. Las autoridades están trabajando para identificar a los posibles responsables y determinar si el crimen está relacionado con actividades ilegales pasadas de Oviedo Chacón. La investigación incluye la revisión de los contactos de la víctima, el análisis de sus bienes y la verificación de posibles amenazas previas. Se espera que los resultados de las investigaciones proporcionen información crucial para comprender las causas del asesinato y llevar a los culpables ante la justicia. La colaboración entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y otras entidades de seguridad es esencial para esclarecer este crimen y garantizar la seguridad en la zona





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