Investigators advance in collecting forensic evidence to determine if Yulixa Toloza was tortured. The National Attorney General's Office intensified the collection of forensic evidence and technical evidence to find out if the suspects are responsible for the death of Yulixa Consuelo Toloza Rivas after undergoing a surgical procedure in a prohibited beauty parlor in Bogotá.

The investigation is focusing on the identification of the possible actions that Yulixa Toloza suffered as a result of the deshumificación. The process began with the seizure of Jesús Hernández Morales and Kelvis Sequera Delgado who were arrested in Cúcuta (Norte de Santander) for the crimes of homicide and unintentional homicide, exposed to between 5 and 15 years in prison. The court is also investigating the actions of three other individuals who carried out the extrajudicial surgical procedure, two men and a woman. They removed Yulixa Toloza from the beauty parlor, the place where the surgical procedure was performed, and took her to Los Patios (Norte de Santander), promising to return to get her car.

Los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y análisis forenses para determinar si Yulixa Toloza sufrió actos de tortura. La Fiscalía General de la Nación intensificó la recolección de pruebas y análisis de evidencias técnicas con el fin de determinar la posible responsabilidad de los capturados por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, tras haberse practicado una cirugía en un centro estético ilegal en Bogotá.

En una primera fase la fiscal delegado Juana Acosta juzgó a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado por los delitos de homicidio y homicidio doloso, por lo que los dos detenidos no aceptaron los cargos por los que se exponen a una pena de entre 5 y 15 años





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