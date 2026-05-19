Investment Foreign Direct Investment in Colombia Falls in April

The Foreign Direct Investment (FDI) in Colombia fell in April, with a decline in both foreign investment in Colombia and in the sectors of oil and mining. The figures from the Banco de la Republica show that between January and April of 2026, the FDI in Colombia reached US$3.047 million, but it was below the US$3.349 million reported in the same period of 2025. The fall represented a decrease of 9%. Analysts say that the difference evidences a moderation of productive flows towards the country in the context of greater economic uncertainty.

Balanza Cambiaria del Banco de la República muestra una mayor percepción de riesgo de los extranjeros para invertir. Entre enero y abril de 2026, la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$3.047 millones, pero se ubicó por debajo de los US$3.349 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

La caída representó el 9%. Durante ese mes ingresaron US$920 millones de inversión extranjera directa, cifra inferior en 8,7% a los US$1.008 millones observados un año atrás. El sector de petróleo y minería continuó siendo el principal receptor de inversión extranjera, recibiendo US$2.422 millones entre enero y abril de 2026.

Cerca del 80% de los recursos que llegaron al país se concentraron en petróleo y minería, lo que confirma la alta dependencia de Colombia de este tipo de actividades para atraer capitales externos. Las cifras también muestran una desaceleración frente a años anteriores, asociada tanto a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo como a las dudas sobre el futuro regulatorio y tributario del sector extractivo.

Entre enero y abril de 2026 se registró una salida neta de US$3.590 millones, mientras que en el mismo periodo de 2025 se observó un ingreso neto de US$115 millones. El deterioro de estos flujos refleja el nerviosismo de los inversionistas financieros frente a las condiciones macroeconómicas del país.

El aumento de las inversiones colombianas fuera del país también se observó, alcanzando US$1.248 millones entre enero y abril de 2026, casi el doble de los US$690 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Solo en abril de este año la inversión de empresas colombianas en otros países sumó US$269 millones, mientras que en marzo llegó a US$405 millones.

El comportamiento de los próximos meses será determinante para evaluar si la recuperación gradual de la inversión productiva logra compensar la volatilidad de los capitales financieros





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