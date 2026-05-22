Investment in Cartagena Schools to Improve Learning Conditions

The mayor of Cartagena announced an important investment in 2026 to improve the conditions in which thousands of students receive classes. The works include interventions in walls, ceilings, classrooms and sports facilities to ensure dignified and quality environments for the educational community. The project will be executed by the Adeducación SED 001 consortium, which includes Construcciones Medios y Diseños Arquitectónicos SAS and Vigavi Zomac S.A.S. The project will be executed for $41.816 million. The other proponent was the Consorcio Obras Cartagena SC 2026, which was made up of CQK Construcciones SAS and Saiseis S.A.S.

Cabe recordar que a inicios de 2026, el alcalde Dumek Turbay había anunciado esta importante inversión, luego de un encuentro realizado con la Junta Distrital de Educación (JUDI) —integrada por la Alcaldía de Cartagena, el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (SUDEB), el Colectivo Traso y representantes estudiantiles y de padres de familia.

De acuerdo con el mandatario, la idea es mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes reciben clases. Las obras incluyen intervenciones en paredes, techos, salones y zonas deportivas, con el fin de garantizar ambientes dignos y de calidad para la comunidad educativa. La Institución Educativa Clemente Zabala en Flor del Campo, será uno de los colegios que serán intervenidos en 2026. // Foto: Luis Herrán.

En el proceso de licitación pública para estas intervenciones se presentaron solo dos consorcios. Sin embargo, tras revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, solo uno resultó habilitado para continuar en el proceso. Se trata de Adeducación SED 001, integrado por Construcciones Medios y Diseños Arquitectónicos SAS, con un 70 % de participación; y Vigavi Zomac S.A. S, con un 30 % de participación.

El proyecto se ejecutará por un valor de $41.816 millones. El otro proponente era el Consorcio Obras Cartagena SC 2026, que estaba conformado por CQK Construcciones SAS (70 %) y Saiseis S.A. S. (30 %). Conforme al cronograma establecido en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la firma del contrato está prevista para el próximo 28 de mayo.

Según lo estipulado en el anexo técnico, el plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del presente año, contado a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Juan José Nieto es uno de los colegios públicos de Cartagena que será intervenido en el 2026. // Cortesía.

De acuerdo con el Distrito, las instituciones que serán intervenidas son:IE Rafael Núñez - sede Ciudad de Santa MartaIE Ana María Vélez Trujillo - Sede República del Caribe 1. IE Antonia Santos - Sede San Luis de Gonzaga. IE Rafael Núñez. IE Pedro Romero - Sede La VictoriaIE Hijos de María - Sede Rafael TonoIE Playas de Acapulc





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Investment Schools Learning Conditions Consortium Project Execution

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