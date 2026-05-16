Invima alertó por comercialización fraudulenta de fármacos magistrales

El organismo médico emitió una advertencia a la población tras constatar que empresas ilegales comercializaban medicamentos alterados como bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol. El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia de Invima, William Saza, explicó que la falsificación de estos fármacos puede tener graves consecuencias, como fallas terapéuticas y intoxicaciones graves.

El Invima emitió una alerta sanitaria urgente este viernes 15 de mayo a la ciudadanía tras comprobarse la comercialización fraudulenta de bicarbonato de sodio , naproxeno y ketoconazol, sustancias de uso bastante extendido.

La investigación de la autoridad sanitaria se inició luego de que el establecimiento farmacéutico Tecnología Galénica de Colombia S.A. S. confirmara ante el instituto la falsificación de dichas fórmulas y manifestara su total desconocimiento sobre el origen, la trazabilidad y la cadena de suministro de los lotes incautados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los productos alterados fueron identificados así: principalmente, Bicarbonato de sodio 1 mEq/mL en frasco por 240 mL (lote 251023274).

Además de una mezcla tópica de Naproxeno 1,6 gr/80 gr con Indometacina 2 gr y Vitamina E 3,375 gr/80 gr (lote 251023275); y una loción capilar o cutánea de Ketoconazol 2% combinada con Desonida 0,1% y Triclosán 0,6% en presentación por 100 mL (lote 250921380). Frente a esto, el Invima enfatizó que, al tratarse de mercancía ilegal, se desconocen por completo sus componentes reales, sus estándares de pureza y las condiciones higiénicas de su fabricación, factores que anulan cualquier garantía de seguridad o eficacia médica.

‘La alerta fue emitida luego de que el establecimiento Tecnología Galénica de Colombia S.A. S. confirmara al Invima la falsificación de estos productos magistrales e informara que desconoce la trazabilidad y origen de las preparaciones señaladas’, alertó la entidad.

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia de la entidad, William Saza, recordó que, bajo el Decreto 780 de 2016, las preparaciones magistrales son productos farmacéuticos elaborados exclusivamente para atender la prescripción médica de un paciente individualizado y requieren de una rigurosa intervención técnica en laboratorios autorizados. Saza advirtió que el uso de estas imitaciones eleva drásticamente la probabilidad de desarrollar fallas terapéuticas severas o intoxicaciones graves debido a que no cuentan con ningún tipo de control de calidad previo a su distribución.

‘Cuando hablamos de productos magistrales falsificados, estamos frente a preparaciones cuya procedencia, trazabilidad, condiciones de almacenamiento, transporte y contenido real son completamente desconocidos. Esto significa que no existe garantía de calidad, seguridad ni eficacia para los pacientes, aumentando el riesgo de eventos adversos y afectaciones a la salud pública’, detalló Saza.

Ante este panorama, el Invima instó a los consumidores a abstenerse de adquirir estos lotes específicos y recordó que los falsificadores suelen utilizar plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para evadir las fiscalizaciones. El organismo recomendó suspender de inmediato el uso de estos preparados, notificar cualquier síntoma adverso a las líneas oficiales de farmacovigilancia y solicitó a las secretarías de salud y clínicas del país intensificar los operativos de inspección y control en droguerías y centros asistenciales.

También le puede interesar: ‘La jalaban y la jalaban’: Yulixa habría salido arrastrada del centro estético antes de desaparecer, según testig





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Invima Bicarbonato De Sodio Falsificación Fármacos Magistrales Naproxeno Ketoconazol Decreto 780 De 2016 Grupo De Farmacovigilancia Comercialización Fraudulenta Saúde Advertencias Sanitarias Falsificación De Fármacos Evidencia De Falsificación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Invima emitió alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de marca de agua potable en ColombiaDOLAR

Read more »

Invima alerta por medicamentos falsificados vendidos como fórmulas médicas personalizadasEntre los productos están los medicamentos con bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol.

Read more »

Invima alerta por comercialización fraudulenta de tres productos magistralmente falsificados en ColombiaEl Instituto Nacional de Vigilancia e Inspección Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización fraudulenta de tres productos magistralmente falsificados en Colombia. Estos productos podrían representar graves riesgos para la salud de los pacientes, según la entidad.

Read more »

Invima alerta sobre comercialización de productos falsificados, entre ellos el bicarbonato de sodio y el naproxenoLa entidad alertó que desconocía la trazabilidad y el origen de las preparaciones, por ser de tipo magistral.

Read more »