Invima alerta por medicamentos falsificados en Colombia: bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazole

La entidad Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de varios productos magistrales falsificados en Colombia. Estos medicamentos, como el bicarbonato de sodio, el naproxeno y el ketoconazole, representan un riesgo para la salud pública debido a que se desconoce su procedencia, composición y condiciones de fabricación.

Invima emitió alerta por medicamentos falsificados en Colombia: identificaron bicarbonato de sodio , naproxeno y ketoconazolemitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de varios productos magistrales falsificados que, según la entidad, representan un riesgo para la salud pública debido a que se desconoce su procedencia, composición y condiciones de fabricación.

¿Cuáles son los productos que representan un riesgo para la salud? La entidad explicó que la alerta fue emitida luego de que el establecimiento Tecnología Galénica de Colombia S.A. S. la procedencia, contenido real, calidad, seguridad y condiciones de fabricación" de estos medicamentos, razón por la cual podrían representar un riesgo para la salud de quienes los adquieran o consumen. procedencia, trazabilidad, condiciones de almacenamiento, transporte y contenido real son completamente desconocidos.

Esto significa que no existe garantía de calidad, seguridad ni eficacia para los pacientes, aumentando el riesgo de eventos adversos y afectaciones a la salud pública", señaló el funcionario en el documento





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