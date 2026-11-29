El Invima ordenó la suspensión inmediata del Arti Forte Artrivid LHA lote 400320 por ser falso y no autorizado, advirtiendo riesgos para la salud en Colombia.

La Institución Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, conocida como Invima, ha emitido una orden urgente de suspensión para el consumo del producto conocido como Arti Forte Artrivid LHA Original. Esta medida de seguridad sanitaria se centra específicamente en el lote 400320, tras confirmar que la presentación comercializada es falsificada y utiliza indebidamente el nombre y el registro sanitario del Laboratorio Homeopático Alemán sin autorización legal vigente.

La entidad gubernamental ha instruido a los ciudadanos suspender inmediatamente el uso de este medicamento, así como evitar su compra o distribución en cualquier canal. Se ha recomendado verificar la autenticidad de los productos a través de la plataforma oficial de registros sanitarios, asegurando que el lote posea los sellos de calidad correspondientes y no corresponda a un fraude sanitario registrado bajo el número MH2017-0002581.

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Naturaleza del fraude en el producto Artrivid

La alerta sanitaria se refiere a la comercialización de un producto que se presenta como Arti Forte Artrivid LHA Original, indicado para tratar molestias articulares y musculares. Sin embargo, el Invima ha identificado que esta presentación no corresponde a una fabricación legítima del laboratorio titular. La entidad clasifica explícitamente al artículo como fraudulento, ya que carece de los controles de calidad y antecedentes de distribución asociados a la marca oficial autorizada por las autoridades colombianas.

El Laboratorio Homeopático Alemán S.A.S., quien es el titular legal del registro sanitario MH2017-0002581, ha manifestado formalmente que no elaboró el lote 400320 ni mantiene registros de producción para dicha presentación. La compañía confirmó que no tiene controles de calidad ni antecedentes de distribución asociados a ese producto específico, lo que evidencia el uso indebido de su nombre y de un registro sanitario vigente que no le pertenece a la versión falsificada.

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Riesgos sanitarios y composición desconocida

Al tratarse de un producto fraudulento, el Invima establece que se desconoce por completo su origen, su composición química, sus condiciones de fabricación y su calidad. Esto implica que no existen garantías sobre las materias primas utilizadas, sobre el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura ni sobre la estabilidad, la seguridad o la eficacia del mismo. La falta de estos estándares eleva significativamente los riesgos para la salud pública.

La entidad advirtió que el producto podría contener sustancias no declaradas, contaminantes o cantidades diferentes a las indicadas en la etiqueta supuesta. Su consumo podría ocasionar reacciones adversas graves, efectos secundarios no deseados o la ausencia total del efecto terapéutico esperado. En el caso del Artrivid LHA original, este es un producto homeopático en comprimidos, fabricado exclusivamente por el laboratorio titular, autorizado bajo el registro MH2017-0002581, con una presentación de 60 comprimidos e indicado para dolores articulares y musculares.

Contexto de alertas recientes y protocolos de verificación

Esta alerta se conoce pocos días después de otras que el Invima publicó el jueves 26 de noviembre. Ese día la entidad declaró fraudulentos tres productos en dos alertas sanitarias separadas: ARTRI+PLUS y ARTROSIN PLUS, ambos anunciados para la artritis, y ARTI FORTE ARTRIVID LHA, el mismo producto que ahora vuelve a ser noticia. En el caso de ARTRI+PLUS y ARTROSIN PLUS, se informó que los dos usan un registro sanitario vencido que pertenece a otro suplemento diferente.

Las alertas oficiales no establecen que estos productos hayan causado daño a una persona concreta ni determinan cuál es su composición real, pero sí piden a la ciudadanía no comprarlos ni consumirlos. Las alertas sanitarias del Invima suelen publicarse cuando la entidad detecta productos sin registro, falsificados, con registros vencidos o que se ofrecen con promesas terapéuticas que no están autorizadas. En las últimas semanas la entidad ha emitido avisos por productos como una Sal de Frutas Lua falsificada, unidades falsas de un medicamento oncológico y una Buscapina falsa.

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El registro sanitario es el permiso legal que el Invima otorga a un producto para que pueda fabricarse y venderse en Colombia. Cada registro está asociado a un titular, a un fabricante y a unas condiciones específicas, de modo que si el nombre o el número aparecen en un producto que el titular no fabricó, la información no coincide con lo autorizado. La entidad también reiteró el llamado a reportar posibles productos fraudulentos y a evitar el consumo de medicamentos cuyo origen y condiciones de fabricación no estén verificadas.

Quienes tengan dudas sobre un producto específico pueden consultar directamente los canales del Invima o la plataforma de registros sanitarios de la entidad, donde figura el estado de cada autorización. La consulta puede hacerse en la plataforma oficial, buscando por nombre del producto, por número de registro o por principio activo, para asegurar la protección de la salud pública frente a estos engaños comerciales.