Invima prohíbe esmaltes semipermanentes con componentes peligrosos y actualiza listado

El Invima ha prohibido la comercialización de esmaltes semipermanentes que contienen sustancias como TPO y DMPT, consideradas peligrosas para la salud. Se ha actualizado un listado de productos cancelados y se habilitó un portal web para consulta ciudadana.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ( Invima ) ha actualizado el listado de esmaltes semipermanentes cuya comercialización y uso quedan prohibidos en el territorio nacional. Esta medida drástica responde a la detección de componentes que, al ser perjudiciales para la salud humana, contravienen normativas vigentes.

La determinación del Invima se fundamenta en la Resolución 2548 de 2025 de la Comunidad Andina, materializada a través de la Resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026. En virtud de estas disposiciones, se ha procedido a la cancelación de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias de aquellos productos que contienen sustancias como el Óxido de Trifenilfosfina de Trimetilbenzoilo (TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT), elementos clasificados como peligrosos conforme al artículo 3 de la mencionada norma. La actualización más reciente, con fecha de 12 de marzo, detalla la cancelación de las notificaciones sanitarias obligatorias para productos que no habían sido objeto de la prohibición en la revisión inicial. Entre ellos se encuentran el Professional Acrylic Liquid monomer – pro monomero acrilico, por la presencia del componente Dimetiltolilamina, y el Gel Polish Claudia Yanire Cosmetics, debido a la inclusión de Óxido de Difenil(2,4,6-Trimetilbenzoilo) Fosfina. Es importante destacar que algunos productos, tras haber sido reformulados antes de la entrada en vigencia de la Resolución 2548 de 2025, fueron excluidos del listado de cancelación inicial y mantienen su notificación sanitaria obligatoria vigente. Estos casos específicos corresponden al producto Gel para uñas, bajo el titular Industria Chic´s Fashion s.as., y al Gel Polish (gel de uñas) de Quor Company s.as., cuyos procesos de reformulación les permitieron cumplir con los estándares requeridos. Con el fin de facilitar el acceso a la información y garantizar la transparencia en el proceso, el Invima ha implementado un portal en su página web oficial. En esta plataforma digital, los consumidores y empresarios pueden verificar si un esmalte semipermanente se encuentra dentro del listado de productos prohibidos. La consulta puede realizarse de manera ágil y sencilla, utilizando el nombre del producto o el número de registro sanitario que debe figurar en su empaque. A través de la opción consulta de registros sanitarios, los usuarios tendrán acceso a información detallada sobre cada producto, incluyendo su estado de vigencia, si ha sido objeto de cancelación o suspensión, y cualquier otra información relevante relacionada con su registro. Esta iniciativa busca empoderar al consumidor y asegurar que solo productos seguros lleguen al mercado. Cabe recordar que el objetivo primordial de estas acciones es salvaguardar la salud pública, previniendo la exposición a químicos que pueden generar reacciones adversas, sensibilización cutánea o problemas de mayor gravedad a largo plazo. La vigilancia constante y la actualización de los listados son herramientas esenciales para mantener un mercado de productos cosméticos seguro y confiable para todos los ciudadanos





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