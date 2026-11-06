IPP Colombia octubre 2026: Minería y Agro impulsan subida del 0,79%

El Índice de Precios al Productor de Colombia registró un incremento del 0,79% en octubre, liderado por el sector minero y productos agrícolas clave como papas y plátanos.

El Índice de Precios al Productor (IPP) en Colombia experimentó un aumento del 0,79% durante el mes de octubre en comparación con septiembre, según los datos oficiales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este registro marca una diferencia significativa en relación con el mismo periodo del año anterior, cuando el índice había registrado una caída del 0,81%. La variación positiva de octubre refleja la dinámica actual de los precios en la primera etapa de comercialización de los bienes dentro de la economía nacional.

Minería lidera el alza del IPP con petróleo y hulla

El sector minero fue el principal motor del incremento general del índice, registrando un alza sustancial del 3,80% en octubre. Esta subida aportó 0,54 puntos porcentuales a la variación total del IPP, consolidándose como el único sector por encima del promedio nacional. Dentro de esta categoría, el petróleo crudo encareció un 4,18%, mientras que la hulla, definida como carbón mineral sin aglomerar, incrementó sus costos en un 4,11%. La minería no solo lideró el mes, sino que también acumuló un incremento del 28,12% en lo corrido del año, aportando 3,39 puntos porcentuales al acumulado.

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Agricultura destaca por subas en papas y plátanos

En el ámbito agrícola, ganadero y pesquero, los precios subieron un 0,46%, aunque con movimientos muy específicos por producto. Las papas registraron un incremento del 13,14%, mientras que los plátanos subieron un 17,46%. Estos dos productos, junto con el petróleo crudo, fueron los que mayor contribución positiva tuvieron al índice general, sumando entre los tres 0,72 puntos porcentuales. Adicionalmente, los huevos frescos con cáscara incrementaron su precio un 5,34%. A nivel anual, el sector agrícola acumuló un aumento del 12,55%, aportando 2,73 puntos al IPP total.

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Exportaciones crecen mientras bienes internos se mantienen estables

Por origen del bien, los productos destinados a la exportación fueron los que mostraron el mayor dinamismo en octubre, con un alza del 2,39%. Este comportamiento contrasta con los bienes producidos para consumo interno, los cuales solo subieron un 0,31%. Las exportaciones se vieron impulsadas principalmente por el sector minero, cuyas ventas al exterior crecieron un 5,53%, contribuyendo con 2,39 puntos al grupo de exportados. El petróleo crudo exportado subió un 6,00% y la hulla un 4,25%, mientras que el oro disminuyó un 2,33%. En contraste, los importados avanzaron un 0,57%, destacando el encarecimiento de tubos de acero y maíz.

Proyecciones de inflación y acumulado del año 2026

El dato del IPP sirve como indicador adelantado para analizar las presiones inflacionarias, cuya cifra oficial se conocerá el lunes 9 de noviembre. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, anticipa una inflación mensual del 0,25% y una anual del 6,36%, la más alta desde julio de 2024. En lo que va del año 2026 hasta octubre, los precios de los productores han acumulado un aumento del 6,53% frente a diciembre de 2025. Los productos con mayor impacto anual fueron el petróleo crudo (+41,29%), las frutas de pepita (+25,04%) y las papas (+129,38%).