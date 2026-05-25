Irán asegura que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que aunque ambas partes han logrado consensos en varios puntos de discusión, todavía no existe un escenario definitivo para concretar un acuerdo.

Irán aseguró que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente, pese a los avances registrados en las negociaciones de paz. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que aunque ambas partes han logrado consensos en varios puntos de discusión, todavía no existe un escenario definitivo para concretar un acuerdo.

Las conversaciones actuales están enfocadas principalmente en poner fin a la guerra y no en el programa nuclear iraní, tema que sería abordado posteriormente en un plazo de 60 días tras la eventual firma de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington. Las declaraciones del portavoz iraní se producen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurara que un acuerdo para detener el conflicto podría concretarse este mismo lunes.

En los últimos días, medios iraníes y estadounidenses han divulgado detalles preliminares del posible memorando, que incluiría el cese de hostilidades en distintos frentes, incluido Líbano, además de una suspensión parcial de sanciones contra Irán mientras avanzan las discusiones nucleares. El documento también contemplaría medidas para normalizar nuevamente la navegación en el estrecho de Ormuz.

En medio de las negociaciones, Irán negó que tenga previsto imponer peajes a las embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz, aunque confirmó que sí planea cobrar por servicios de seguridad y navegación. Irán y Omán trabajan en un mecanismo conjunto para garantizar el tránsito seguro por el estratégico corredor marítimo, incluyendo servicios de navegación y medidas de protección ambiental en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán.

El estrecho de Ormuz sigue parcialmente bloqueado y ha impactado los mercados internacionales y elevado el precio de los combustibles. De acuerdo con autoridades iraníes, durante la última semana se permitió el tránsito diario de entre 20 y 35 buques mientras continúan las conversaciones sobre la reapertura total del corredor marítimo





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