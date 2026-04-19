Irán: Avances en negociaciones con EE.UU., pero acuerdo final aún lejano

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, indicó que las negociaciones de paz con Estados Unidos han mostrado progreso, pero un acuerdo definitivo sigue siendo un objetivo distante. Qalibaf destacó la falta de confianza hacia EE.UU. y la necesidad de que Washington cambie su enfoque unilateral. Señaló que el cese al fuego fue una concesión ante una petición estadounidense, afirmando la fortaleza militar iraní.

El máximo representante del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf , ha comunicado que las conversaciones de paz entabladas entre Irán y Estados Unidos han experimentado progresos significativos, si bien la consecución de un acuerdo definitivo aún se vislumbra lejana. Qalibaf, en una entrevista concedida a la televisión estatal iraní el pasado sábado, enfatizó que el diálogo dista de haber llegado a su conclusión definitiva.

Es importante destacar que el presidente del parlamento participó activamente en las negociaciones con la delegación estadounidense que tuvieron lugar la semana anterior en Islamabad, Pakistán. Durante este encuentro de alto nivel, considerado el más importante desde el advenimiento de la Revolución Islámica en 1979, Qalibaf reafirmó la profunda desconfianza que Irán mantiene hacia Estados Unidos. El funcionario iraní subrayó la necesidad de que Estados Unidos tome medidas concretas para ganarse la confianza del pueblo iraní, instando a abandonar las posturas unilaterales y los enfoques impositivos en el marco del diálogo. Qalibaf también reveló que la aceptación por parte de Irán del cese al fuego de dos semanas, que comenzó el pasado 8 de abril, obedeció a una solicitud expresa de Estados Unidos. Según sus declaraciones, Irán se encontraba en una posición de fortaleza militar en el terreno, habiendo frustrado los objetivos del enemigo y manteniendo además el control estratégico del estrecho de Ormuz. Por consiguiente, la decisión de acceder al alto el fuego se fundamentó en la previa aceptación por parte de Estados Unidos de las demandas planteadas por la República Islámica





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Negociaciones De Paz Mohamad Baqer Qalibaf Relaciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán cerrará el Ormuz si EE.UU. mantiene bloqueo naval, según mediosLas autoridades de Irán consideran que mantener el bloqueo es una ' violación del alto el fuego'.

Read more »

Donald Trump fija un plazo de 48 horas para acuerdo con IránEl norteamericano aseguró que el acuerdo “garantizará la seguridad de Israel”.

Read more »

Trump espera llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días”El líder estadounidense aseguró que el acuerdo “garantizará la seguridad de Israel”, país que “saldrá fortalecido” después de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Read more »

Donald Trump menciona plan con Irán para controlar uranio enriquecidoEl mandatario estadounidense indicó que la idea es que haya una alianza con la república islámica para su traslado a Estados Unidos.

Read more »

Le dieron ‘paloterapia’ a un hombre, le quitaron la vida e irán a la cárcelLos acusados no aceptaron cargos por la muerte de un hombre que fue agredido por una turba, luego de un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Read more »

Mercado de Bazurto: Distrito presenta avances para su traslado ante el juezLa Alcaldía de Cartagena continúa con el proceso para reubicar la principal plaza de abastos. Conoce los detalles del informe técnico presentado ante la justicia.

Read more »