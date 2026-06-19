Irán cancela negociaciones con Estados Unidos en Suiza en medio de escalada en Líbano

La delegación iraní canceló su viaje a Suiza para iniciar negociaciones con EE.UU. sobre el acuerdo nuclear, debido a problemas logísticos y la escalada militar entre Israel y Hezbolá. El acuerdo de 14 puntos queda en suspenso.

La delegación iraní canceló su viaje a Suiza donde este viernes las partes con Estados Unidos iban a iniciar las negociaciones para implementar el acuerdo firmado.

La cancelación fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, encargado de la organización de las negociaciones en el complejo de Bürgenstock. Esta suspensión se produce luego de que la Casa Blanca informara que el vicepresidente J. D. Vance no viajará al país europeo debido a problemas logísticos.

A esto se suma la escalada militar en el sur del Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques contra posiciones de Hezbolá, lo que habría motivado un retraso en el envío de la delegación iraní. La noticia del acuerdo de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán, cuya firma formal estaba prevista para este viernes, había generado expectativas sobre un posible avance en la crisis nuclear. El documento contemplaba un plazo inicial de 60 días para negociar un tratado definitivo.

Sin embargo, la repentina cancelación deja en el aire el futuro de las conversaciones y aumenta la incertidumbre en una región ya tensionada por los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. Expertos señalan que la decisión de Irán podría estar vinculada a la situación en Líbano, donde la escalada de violencia ha llevado a Hezbolá a responder con operaciones contra tropas israelíes.

Además, la ausencia del vicepresidente estadounidense Vance, quien debía encabezar la delegación, fue interpretada como una señal de falta de compromiso. Se espera que en los próximos días se definan nuevas fechas para retomar las negociaciones, aunque por ahora no hay confirmación oficial. El canciller iraní había anunciado previamente que su país estaba listo para sentarse a la mesa de diálogo con Estados Unidos, luego de meses de tensiones por el programa nuclear.

El acuerdo de 14 puntos, filtrado a la prensa, incluía medidas de alivio de sanciones a cambio de límites al enriquecimiento de uranio. Sin embargo, la escalada en Líbano ha complicado el panorama. Hezbolá, aliado de Irán, enfrenta una ofensiva israelí que ha dejado decenas de muertos en los últimos días. Irán considera que la situación requiere su atención inmediata, lo que habría retrasado la partida de la delegación.

Por otro lado, la administración Biden había mostrado un renovado interés en retomar las conversaciones, pero la decisión del vicepresidente Vance de no viajar a Suiza fue vista como un revés. Analistas sostienen que la ausencia de Vance refleja divisiones internas en el gobierno estadounidense respecto a la política hacia Irán. Mientras tanto, Suiza ha ofrecido su mediación para reprogramar el encuentro, aunque aún no hay una nueva fecha.

La cancelación de las negociaciones coincide con otros eventos internacionales, como las reformas económicas en Cuba y las elecciones en Colombia, pero son temas que no están directamente relacionados. El foco sigue puesto en Oriente Medio, donde la escalada entre Israel y Hezbolá amenaza con desestabilizar aún más la región. La comunidad internacional ha llamado a la moderación, pero los enfrentamientos continúan.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el aumento de las hostilidades en la frontera entre Israel y Líbano, y ha instado a ambas partes a cesar las acciones militares. En este contexto, la decisión de Irán de cancelar su viaje a Suiza podría interpretarse como una señal de que el país prioriza la defensa de sus aliados sobre las negociaciones nucleares.

Sin embargo, algunos analistas creen que la cancelación es temporal y que las conversaciones podrían reanudarse una vez que la situación en Líbano se estabilice. Por ahora, el acuerdo de 14 puntos sigue siendo un documento no firmado, y el plazo de 60 días para negociar un tratado definitivo está en pausa.

La comunidad diplomática espera que las partes retomen el diálogo pronto, pero la realidad sobre el terreno sugiere que el camino hacia la paz será largo y lleno de obstáculos





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