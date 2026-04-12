Irán desafía a Trump y advierte a buques militares sobre el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria Iraní desmiente las afirmaciones de Trump sobre el control del estrecho de Ormuz y advierte a los buques militares. La tensión en la región aumenta.

La Guardia Revolucionaria Iraní desmintió rotundamente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, reafirmando su control sobre la estratégica vía marítima y emitiendo una severa advertencia a los buques militares que se aproximen a la zona. En un comunicado emitido este domingo por la agencia Tasnim, la élite militar iraní aseguró que el estrecho, por donde transita un porcentaje significativo del petróleo mundial, está bajo 'control y gestión inteligentes', permaneciendo abierto al paso de buques civiles, aunque sujeto a 'regulaciones específicas'.

Este posicionamiento firme contrasta directamente con las afirmaciones previas de Trump, quien había anunciado la intención de Estados Unidos de bloquear el estrecho y retirar las minas supuestamente colocadas por Irán. La Guardia Revolucionaria, en su comunicado, desestimó las acusaciones como 'falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos', dejando claro que la República Islámica mantiene el control operativo y la capacidad de regular el tráfico marítimo en esta crucial arteria comercial.

La tensión en la región, exacerbada por las recientes declaraciones de Trump, ha puesto de manifiesto la importancia geoestratégica del estrecho de Ormuz y el delicado equilibrio de poder que se mantiene en la zona. El comunicado de la Guardia Revolucionaria no solo desmiente las afirmaciones estadounidenses, sino que también establece una línea roja clara para cualquier embarcación militar que se aventure cerca del estrecho.

La advertencia es contundente: 'Cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente'. Esta amenaza implícita subraya la determinación de Irán de defender sus intereses en la región y su capacidad para responder a cualquier acción que perciba como una amenaza a su soberanía o a la seguridad del estrecho.

La situación actual refleja las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que se han intensificado en las últimas semanas a raíz de diversos conflictos geopolíticos y económicos. La restricción del tráfico por el estrecho de Ormuz, implementada por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y EE.UU., el pasado 28 de febrero, ya ha tenido un impacto en el comercio internacional y en los precios del petróleo, generando incertidumbre en los mercados globales.

Las conversaciones fallidas entre Teherán y Washington en Pakistán, donde el control del estrecho fue un punto clave de discusión, indican la dificultad de alcanzar una solución diplomática a esta compleja situación. La controversia en torno al estrecho de Ormuz destaca la importancia de esta vía marítima para el comercio mundial y la estabilidad regional.

El estrecho, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es una ruta crucial para el transporte de petróleo, representando aproximadamente el 20% del suministro mundial. Cualquier interrupción o amenaza al tráfico en esta zona puede tener consecuencias significativas en la economía global, afectando los precios de la energía y el flujo comercial.

La respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní, que combina la reafirmación del control con una advertencia militar, refleja la determinación de Irán de mantener su influencia en la región y de proteger sus intereses estratégicos. El incidente también pone de relieve la necesidad de una diplomacia prudente y una gestión cuidadosa de las tensiones entre las potencias regionales, con el objetivo de evitar una escalada del conflicto y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz para el beneficio de todos los países involucrados.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de esta situación, consciente de su potencial impacto en la estabilidad global y en la economía mundial.





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Estrecho De Ormuz Guardia Revolucionaria Donald Trump Tensiones Conflicto Petróleo Geopolítica Marina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump dice que no permitirá que Irán cobre peajes a buques en el estrecho de OrmuzEl mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares.

Read more »

Trump ordena bloqueo naval del estrecho de Ormuz ante negativa de IránEl presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares. La Armada estadounidense comenzará a bloquear todos los buques, con participación de drones y apoyo internacional.

Read more »

Trump: Estados Unidos controlará el estrecho de Ormuz y bloqueará el paso de todos los buquesPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

Donald Trump anuncia que Estados Unidos tomará el control en el estrecho de OrmuzEl anuncio del presidente estadounidense se da tras las fallidas negociaciones para llegar a un acuerdo con Irán.

Read more »

Estados Unidos bloquea el estrecho de Ormuz tras fracaso de negociaciones con IránTras el fracaso de las negociaciones en Pakistán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, Estados Unidos anunció un bloqueo naval, interceptando buques que intenten entrar o salir de la vía marítima, argumentando que Irán busca armamento nuclear y extorsiona a la comunidad internacional.

Read more »

Trump ordena bloqueo “inmediato” del estrecho de Ormuz tras fracaso de las negociaciones con IránEl mandatario afirmó que la Armada de EE. UU. interceptará todos los buques que paguen peaje a Irán y se encargará de desminar la zona.

Read more »