Irán exhibe vallas amenazando a Trump tras asesinato de Jamenei

Teherán despliega propaganda oficial con amenazas de muerte contra Donald Trump y aliados, en respuesta al ataque que causó la guerra en Oriente Medio.

El gobierno de Irán reveló el martes una intensa campaña visual en Teherán que incluye enormes vallas publicitarias y pancartas prometiendo matar al presidente estadounidense Donald Trump. Esta escalada retórica ocurre en un contexto de tensión extrema tras los ataques combinados de Estados Unidos e Israel que resultaron en la muerte del líder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero.

Amenazas oficiales contra Trump y aliados

Una inmensa valla ubicada sobre la concurrida plaza Enghelab muestra al presidente estadounidense entre rejas con la cabeza gacha, acompañada del texto "Mataremos a Trump". Una estructura cercana representa al vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con rostros ensangrentados y trajes desgarrados, sobre un fondo de banderas israelí y estadounidense deterioradas.

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Reacciones ciudadanas en plazas de Teherán

Decenas de personas se reunieron en la plaza Enghelab ondeando banderas rojas y portando letreros que exigían venganza por la muerte de Alí Jamenei. La manifestación reflejó el descontento público ante lo que Teherán describe como agresiones deliberadas contra objetivos civiles, incluyendo una escuela y una boda, durante los bombardeos estadounidenses.

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Esfuerzos diplomáticos y contexto electoral

Mientras tanto, se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para llevar a Teherán y Washington a la mesa de negociaciones y evitar la reanudación de combates. Donald Trump ha indicado la posibilidad de un acuerdo, justo cuando se celebran elecciones legislativas en Estados Unidos afectadas por el descontento de votantes debido a la guerra.