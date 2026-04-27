Irán exige a EE. UU. aceptar sus condiciones para la paz en Ormuz

Teherán afirma que la aceptación de sus demandas, incluyendo el reconocimiento del derecho al enriquecimiento de uranio y el control del estrecho de Ormuz, es la única vía para la racionalidad por parte de Washington ante las presiones internacionales.

Irán insiste en que Estados Unidos no tiene alternativa viable más que aceptar las condiciones establecidas por Teherán para avanzar en las negociaciones de paz, especialmente en el contexto de las crecientes presiones internacionales derivadas de las restricciones impuestas al tránsito marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Esta postura firme fue expresada este lunes por un alto funcionario iraní, quien argumentó que la administración Trump, o la administración actual, se encuentra en una posición delicada y la aceptación de las demandas iraníes representa la única vía para demostrar un comportamiento racional y responsable en el escenario internacional. Las condiciones planteadas por Teherán son multifacéticas y abarcan aspectos cruciales para la seguridad y soberanía nacional iraní.

Entre ellas, se destaca el reconocimiento inequívoco del derecho de Irán a enriquecer uranio con fines pacíficos, un punto central de controversia en las negociaciones previas. Además, Irán exige el pago de compensaciones económicas significativas por los daños causados por los bombardeos perpetrados en el pasado por Israel, con el apoyo tácito o explícito de Estados Unidos, que han afectado la infraestructura y la población civil iraní.

Finalmente, Teherán insiste en la aceptación de su gestión y control sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima de vital importancia para el comercio global de petróleo, por donde transita aproximadamente el 20% del crudo mundial. El legislador iraní enfatizó que la situación actual en el estrecho de Ormuz ha cambiado irreversiblemente y no volverá a su estado anterior, lo que subraya la determinación de Irán de mantener el control sobre esta ruta estratégica.

En este sentido, el Parlamento iraní está trabajando activamente en la elaboración de legislación específica para regular el tránsito marítimo a través del estrecho, incluyendo el establecimiento de peajes y tarifas que gravarán a los buques que deseen cruzar sus aguas. Esta medida, según fuentes oficiales, tiene como objetivo garantizar la seguridad y estabilidad en la región, así como obtener ingresos adicionales para el desarrollo económico de Irán.

La imposición de peajes también se considera una forma de ejercer presión sobre Estados Unidos y otros países para que acepten las condiciones iraníes en las negociaciones. La presión sobre Estados Unidos no proviene únicamente de Irán.

Países de la región, que dependen del flujo ininterrumpido de petróleo a través del estrecho de Ormuz, y los principales compradores globales de crudo, como China, India y Japón, también están instando a Washington a buscar una solución diplomática que evite una escalada del conflicto y garantice la estabilidad en el mercado energético mundial. Estos países temen que una interrupción prolongada del tránsito marítimo a través del estrecho pueda provocar un aumento drástico de los precios del petróleo, lo que tendría consecuencias negativas para sus economías.

La situación se ha agravado desde el inicio de las tensiones en febrero, cuando Irán comenzó a ejercer un control más estricto sobre el paso marítimo, impidiendo el paso de algunos buques y petroleros. Esta medida ha contribuido a un aumento significativo de los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril, generando preocupación en los mercados internacionales.

El portavoz iraní concluyó que, en caso de que Estados Unidos acepte las condiciones planteadas por Teherán, se abriría la vía para reducir las tensiones y restablecer la estabilidad en la región. Sin embargo, hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo para celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz.

El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, ha mantenido conversaciones con representantes de diversos países, incluyendo Rusia y Pakistán, para buscar apoyo diplomático y explorar posibles vías de negociación. Durante su visita a Islamabad y su posterior llegada a San Petersburgo, Amir-Abdollahian afirmó que se revisaron las perspectivas de las negociaciones con Estados Unidos, pero no se logró un avance significativo.

Recientemente, Irán presentó una nueva propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a las tensiones, pero esta oferta no fue considerada satisfactoria por la administración estadounidense. Según fuentes citadas por el portal estadounidense Axios, la propuesta iraní incluía el levantamiento de algunas sanciones económicas a cambio de la garantía de que Irán no atacaría a las fuerzas estadounidenses ni a sus aliados en la región.

Sin embargo, Estados Unidos considera que esta oferta es insuficiente y exige concesiones más amplias por parte de Irán, especialmente en lo que respecta a su programa nuclear. La administración estadounidense insiste en que Irán debe demostrar un compromiso genuino con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y permitir una mayor transparencia en sus actividades nucleares.

Además, Estados Unidos exige que Irán cese su apoyo a grupos armados en la región, que considera una amenaza para la seguridad de sus aliados. La discrepancia entre las posiciones de Irán y Estados Unidos dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo en un futuro próximo. Mientras que Irán se muestra inflexible en sus demandas y exige el reconocimiento de sus derechos soberanos, Estados Unidos insiste en que Irán debe cumplir con sus obligaciones internacionales y abandonar sus ambiciones nucleares.

La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo tensa y volátil, y existe el riesgo de que una escalada del conflicto pueda tener consecuencias devastadoras para la región y para la economía mundial. La comunidad internacional insta a ambas partes a ejercer la máxima moderación y a buscar una solución diplomática que evite una nueva guerra en el Medio Oriente





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