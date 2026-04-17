Irán Garantiza Paso Abierto en Ormuz hasta Fin de Tregua; EE. UU. Mantiene Bloqueo Naval

Irán anunció la apertura total del estrecho de Ormuz para buques mercantes hasta el 21 de abril, coincidiendo con el fin de la tregua con EE. UU. y en el contexto del alto el fuego en Líbano. Washington, por su parte, mantiene su bloqueo naval sobre Irán hasta que se logre un acuerdo integral.

Irán ha declarado este viernes que el vital estrecho de Ormuz permanecerá completamente transitable para todo tipo de buques mercantes hasta la finalización de la tregua acordada con Estados Unidos , prevista para el próximo miércoles 21 de abril. Esta medida se produce en respuesta al inicio de la pausa de hostilidades en el Líbano, un territorio cuya situación ha sido un factor clave en las negociaciones entre ambas potencias.

El canciller iraní, Abás Araqchí, anunció a través de la plataforma X que el paso por Ormuz se mantendrá abierto, siguiendo las rutas coordinadas previamente establecidas por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán. La ruta de acceso se extenderá desde el mar de Omán hacia el norte, culminando en la isla de Larak para luego ingresar al golfo Pérsico. La vía de salida operará en sentido inverso.

La decisión de reabrir este corredor estratégico, por el cual fluye aproximadamente el 20% del petróleo mundial, surge tras la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel. Dicha tregua, mediada por Washington, comenzó a las medianoche local del jueves y ha generado repercusiones significativas en los mercados financieros globales. Wall Street reaccionó positivamente a la noticia, con el Dow Jones de Industriales registrando un alza del 1,24% poco después de la apertura, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq continuaron su trayectoria alcista, marcando nuevos máximos históricos.

Sin embargo, el mercado petrolero experimentó una tendencia opuesta, con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) cayendo un pronunciado 9,01%, situándose en 86,16 dólares. Esta fluctuación subraya la delicada interconexión entre la geopolítica y la economía energética. El fin de las hostilidades en el Líbano formaba parte de las diez condiciones estipuladas en el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos el 8 de abril. A pesar de este acuerdo, Israel había continuado con sus ataques en territorio libanés, provocando, según cifras oficiales libanesas, la muerte de más de 2.200 personas.

Paralelamente, Teherán se había comprometido a facilitar la navegación a través del estrecho de Ormuz como parte de su pacto con Washington. No obstante, se observó una disminución en el tránsito de embarcaciones tras la implementación de la tregua. Por su parte, Estados Unidos impuso su propio bloqueo a los buques con destino o procedentes de puertos iraníes, ante la falta de consenso en las negociaciones celebradas la semana pasada en Islamabad, con Pakistán actuando como mediador. El presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado previamente, el miércoles, la posibilidad de no renovar el alto el fuego con Irán, confiando en que ambas naciones podrían sellar pronto un acuerdo de paz, el cual contemplaría, entre otros aspectos cruciales, la reapertura del estrecho de Ormuz.

La situación en el estrecho de Ormuz es un tema de gran relevancia global debido a su importancia estratégica para el suministro energético mundial. La apertura anunciada por Irán busca aliviar las tensiones y facilitar el comercio internacional, aunque la postura estadounidense de mantener un bloqueo naval sobre Irán hasta alcanzar un acuerdo añade un matiz de incertidumbre a la resolución a largo plazo de este conflicto. La diplomacia y la mediación internacional parecen ser las claves para una estabilización duradera en la región y para garantizar la libre circulación en una de las arterias marítimas más importantes del planeta.

El desarrollo de las próximas semanas será crucial para determinar si se consolida una paz duradera o si las tensiones vuelven a escalar. La interacción entre las declaraciones de Irán y la firmeza de Estados Unidos en su política de bloqueo naval subraya la complejidad de las relaciones bilaterales y su impacto directo en la estabilidad geopolítica y económica. La reapertura del estrecho, si se mantiene, podría tener un efecto positivo en la oferta global de petróleo y contribuir a la moderación de los precios, beneficiando a economías dependientes de la importación de crudo.

Sin embargo, la persistencia del bloqueo estadounidense plantea interrogantes sobre el futuro de estas negociaciones y la posibilidad de un acuerdo integral que aborde todas las preocupaciones de ambas partes. La comunidad internacional observa de cerca estos acontecimientos, esperando que prevalezca la diplomacia y se evite una escalada que pueda tener consecuencias impredecibles. El futuro del estrecho de Ormuz, y por ende, una porción significativa del comercio energético mundial, pende de un hilo en las próximas semanas.





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