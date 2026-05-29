Irán lanza disparos de advertencia en el Estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron disparos de advertencia contra buques infractores en el Estrecho de Omuz, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones con Estados Unidos.

Los medios iraníes informaron durante la madrugada sobre el lanzamiento de misiles desde la región sur del país, asegurando que el origen de las explosiones provino del mar y estuvo relacionado con un intercambio de disparos para advertir a los buques infractores en el Estrecho de Ormuz, recogió la agencia Tasnim, citando un informe del Ejército.

Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron este viernes disparos de advertencia contra buques infractores en el Estrecho de Omuz, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones con Estados Unidos.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, no informó sobre ningún incidente en la región. En paralelo, una fuente militar confirmó a la agencia Tasmin, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que un dron estadounidense fue interceptado cerca de la ciudad de Bushehr, uno de los cuatro principales puertos del país en el golfo Pérsico, sin concretar si este incidente tiene relación con el del Estrecho de Ormuz.

El medio iraní Fars, por su parte, señaló en Telegram la posibilidad de un enfrentamiento sobre las aguas de la región. Washington aseguró este viernes que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el alto el fuego se mantiene mientras que las partes consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán





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