Irán niega reunión con EEUU en Pakistán pese a la visita de enviados estadounidenses

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha afirmado que no hay planes para que la delegación iraní se reúna con representantes de Estados Unidos en Pakistán, a pesar de la inminente llegada de enviados estadounidenses a Islamabad. Irán insiste en que cualquier comunicación se realizará a través de las autoridades pakistaníes y mantiene su postura de no negociar mientras continúe el bloqueo naval estadounidense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha desmentido categóricamente cualquier plan de encuentro entre su delegación, encabezada por el Ministro Abás Araqchí, y representantes de Estados Unidos durante su visita a Pakistán .

Esmaeil Baqaei, portavoz del ministerio, comunicó a través de la plataforma X que no existe ninguna reunión programada y que cualquier comunicación de Irán se realizará directamente a las autoridades pakistaníes. Esta declaración se produce en un contexto de tensiones regionales y esfuerzos internacionales por desbloquear la crisis, con Estados Unidos anunciando el envío de una delegación propia a Islamabad.

La visita de Araqchí a Pakistán, que forma parte de una gira que también incluye a Mascate y Moscú, tiene como objetivo principal coordinar asuntos bilaterales y consultar sobre la evolución de la situación regional, priorizando las relaciones con los países vecinos. El Ministro iraní se reunirá con altos cargos del gobierno civil y militar pakistaní para discutir la mediación en curso y los esfuerzos de Pakistán para poner fin a lo que Irán califica como una guerra impuesta por Estados Unidos.

La Casa Blanca, por su parte, justificó el envío de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán argumentando que la delegación iraní había expresado su deseo de dialogar en persona y que Washington estaba dispuesto a escuchar, reconociendo ciertos avances por parte de Irán en los últimos días. Sin embargo, la postura iraní sigue siendo firme: no se sentarán a la mesa de negociaciones mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

Este bloqueo, considerado por Irán como una medida coercitiva e inaceptable, es el principal obstáculo para el avance de las conversaciones. La primera ronda de negociaciones, celebrada en Islamabad el 11 y 12 de abril, resultó infructuosa precisamente por esta cuestión. La capital paquistaní se mantiene como un posible escenario para futuras reuniones, pero la situación actual sugiere que las negociaciones se encuentran en un punto muerto.

La insistencia de Irán en la eliminación del bloqueo naval como condición previa al diálogo refleja su determinación de defender sus intereses y su rechazo a cualquier forma de presión externa. La gira del Ministro Araqchí, que incluye a Mascate y Moscú, subraya la importancia que Irán concede a la coordinación con sus aliados regionales y a la búsqueda de soluciones diplomáticas a la crisis.

La complejidad de la situación se agrava por la diversidad de intereses y perspectivas de los actores involucrados. Estados Unidos busca una solución que garantice la estabilidad regional y la seguridad de sus aliados, mientras que Irán defiende su soberanía y su derecho a desarrollar su programa nuclear con fines pacíficos.

Pakistán, por su parte, se esfuerza por desempeñar un papel de mediador constructivo, buscando un equilibrio entre las diferentes posiciones y promoviendo el diálogo como la única vía para resolver la crisis. La visita de los enviados estadounidenses a Islamabad representa un intento de retomar los contactos directos con Irán, pero el éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad de ambas partes de ceder en sus posiciones y de encontrar un terreno común para el diálogo.

La negativa iraní a reunirse con representantes estadounidenses en Pakistán, a pesar de la presencia de la delegación de Washington, demuestra la profunda desconfianza que existe entre ambos países y la dificultad de superar las diferencias que los separan. La situación actual exige un enfoque pragmático y constructivo, basado en el respeto mutuo y en la búsqueda de soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

La comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar en este proceso, promoviendo el diálogo y facilitando la negociación entre Irán y Estados Unidos





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