Irán pide fin a la guerra con EE. UU. bajo orden del líder supremo

El presidente irání Masoud Pezeshkian anuncia que el líder supremo Mojtaba Jamenei ordena poner fin al conflicto con Estados Unidos, marcando un posible giro diplomático tras declaraciones de Donald Trump.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha declarado oficialmente que el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, ha instruido a su Gobierno para poner fin a la guerra con Estados Unidos. Esta revelación, difundida por los medios estatales iraníes este lunes 9 de noviembre, sugiere un cambio significativo en la estrategia de Teherán frente a la creciente tensión con Washington.

Pezeshkian confirmó que recibió instrucciones directas del máximo mandatario para terminar con el escenario de confrontación actual. El mandatario iraní subrayó la necesidad de encontrar una solución digna que mejore las condiciones de vida de la población, destacando que negociar con dignidad es el camino preferido para resolver el conflicto.

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Directrices diplomáticas de Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei, figura central de la autoridad religiosa y política iraní, ha enfatizado que aunque el sacrificio por la patria es encomiable, el objetivo prioritario debe ser la estabilidad interna y el bienestar social. Pezeshkian citó textualmente al líder supremo al afirmar que hay que terminar con la guerra, rechazando la prolongación innecesaria del enfrentamiento bélico.

El discurso del presidente iraní coincide con un momento de intensa actividad diplomática en Medio Oriente. Durante este periodo, se han reportado nuevos contactos entre Irán y diversos gobiernos regionales, buscando desescalar la tensión antes de que las negociaciones bilaterales con Estados Unidos lleguen a un punto de no retorno.

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Estrategia de Donald Trump y contexto electoral

En un giro paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó el domingo 8 de noviembre que considera muy poco probable que su país reanude los ataques contra Irán. Durante una entrevista con CNN, Trump explicó que esta postura se debe al avance de las conversaciones para alcanzar un acuerdo, así como al rechazo público hacia la guerra.

Trump también reconoció que la aversión de los votantes estadounidenses al conflicto bélico y al incremento de los precios de la gasolina influyó en los resultados electorales. El mandatario estadounidense admitió que el creciente rechazo hacia Israel, aliado clave de Washington, fue otro factor determinante en la percepción pública de la política exterior actual.

Posición de Esmaeil Baghaei y el programa nuclear

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, atribuyó parte de la situación política interna de Estados Unidos a la guerra contra Irán y a la alianza con Israel. Baghaei señaló que las encuestas demostraron que la agresión militar estadounidense no contaba con el apoyo de la opinión pública mundial, incluido el pueblo estadounidense.

Baghaei también abordó el programa nuclear iraní, reafirmando el compromiso de su país con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). El funcionario informó que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizó inspecciones recientes en la central nuclear de Bushehr, tras periodos de restricciones de acceso desde junio de 2025.

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Implicaciones geopolíticas y seguridad marítima

La situación en el estrecho de Ormuz permanece crítica, ya que sigue siendo una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas. Baghaei responsabilizó a Estados Unidos por presionar a las embarcaciones a transitar por rutas inseguras, argumentando que las acciones estadounidenses impiden recuperar la seguridad marítima en la zona.

El portavoz iraní sostuvo que es crucial observar cómo se traducen en decisiones concretas los cambios de opinión de los votantes estadounidenses. Esta evaluación será fundamental para determinar si las declaraciones de Mojtaba Jamenei y Masoud Pezeshkian se materializan en un cese de hostilidades permanente o en nuevas rondas de negociaciones formales.