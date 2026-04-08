Irán propone paso seguro por Ormuz tras el cese al fuego con EEUU y anuncia negociaciones de paz

El ministro de Exteriores iraní anuncia la posibilidad de un 'paso seguro' por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, en respuesta al cese al fuego con EEUU. Se espera que las negociaciones de paz se inicien en Islamabad, Pakistán. Esta decisión sigue al aplazamiento de un ataque estadounidense contra infraestructuras iraníes.

El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí , anunció la posibilidad de un 'paso seguro' a través del estrecho de Ormuz durante un lapso de dos semanas, siguiendo el cese al fuego bilateral previamente declarado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump . Araqchí, a través de su cuenta en la red social X, detalló que esta medida se implementará en 'coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y considerando las limitaciones técnicas'.

Enfatizó que la suspensión de las operaciones defensivas por parte de las fuerzas armadas iraníes dependerá del cese de cualquier agresión contra Irán. Previamente, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán había presentado a Estados Unidos un plan de diez puntos que incluye un 'protocolo de seguridad' para el paso por el estrecho de Ormuz, buscando asegurar el 'control' iraní sobre este punto estratégico. Además, se adelantó la realización de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que abarcará el cese de las hostilidades. Estos anuncios por parte de Irán se producen luego de que Trump comunicara su decisión de posponer, por dos semanas, cualquier ataque contra infraestructuras críticas iraníes. Ambas partes, por su parte, se han comprometido a mantener un cese al fuego provisional durante este período. Trump, mediante un mensaje en su plataforma Truth Social, atribuyó su decisión a las gestiones mediadoras de Islamabad y condicionó la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, crucial para la exportación global de hidrocarburos, como requisito fundamental. El presidente estadounidense había establecido un ultimátum, fijando el plazo límite para la reapertura del estrecho a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) de hoy, amenazando con atacar instalaciones energéticas clave y puentes, con la intención de retrotraer a Irán a la 'Edad de Piedra' en caso de no cumplirse esta condición





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