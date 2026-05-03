Irán propone reabrir el estrecho de Ormuz y posponer negociaciones nucleares, pero Trump rechaza la oferta

Teherán presenta una nueva propuesta para reanudar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo de Estados Unidos, dejando las negociaciones nucleares para una etapa posterior. Sin embargo, el presidente Donald Trump rechaza la oferta y mantiene su postura de no permitir que Irán desarrolle armas nucleares. La guerra en la región sigue sin resolverse, con graves consecuencias para el suministro energético mundial y la economía global.

Una propuesta iraní, que hasta ahora ha sido rechazada por el presidente estadounidense Donald Trump , busca reanudar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo impuesto por Washington contra Irán , posponiendo las negociaciones sobre el programa nuclear iraní para una etapa posterior.

Según declaró un alto funcionario iraní el sábado, esta iniciativa podría facilitar un acuerdo entre ambas naciones, aunque Trump ha manifestado su insatisfacción con la última oferta de Teherán. El mandatario estadounidense, quien ha reiterado en múltiples ocasiones que Irán no podrá desarrollar un arma nuclear, afirmó el viernes que no está conforme con la propuesta iraní, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que su país está dispuesto a la diplomacia si Estados Unidos modifica su enfoque.

Trump también señaló que, desde un punto de vista humano, prefiere evitar la vía militar contra Irán y comunicó a los líderes del Congreso que no requiere su autorización para extender la guerra más allá del plazo legal, argumentando que el alto el fuego había terminado las hostilidades. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente preguntó a los periodistas: ¿Queremos ir y acabar con ellos para siempre o intentar llegar a un acuerdo?

Más tarde, en un discurso en Florida, Trump declaró que Estados Unidos no terminará su conflicto con Irán prematuramente para evitar que el problema reaparezca en tres años. Aunque Trump insiste en que no tiene prisa, enfrenta presiones internas para romper el control iraní sobre el estrecho, que ha interrumpido el 20% del suministro mundial de petróleo y gas, elevando los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El Partido Republicano teme una reacción negativa de los votantes por el aumento de los precios en las elecciones legislativas de noviembre. El sábado, Trump pasó el día en su complejo Mar-a-Lago y en el Trump National Golf Club en Júpiter, Florida, con planes de visitar el Trump National Doral, cerca de Miami, donde se celebra el Campeonato Cadillac de la PGA.

Estados Unidos e Israel suspendieron su campaña de bombardeos hace cuatro semanas, pero no parecen más cerca de un acuerdo para terminar una guerra que ha causado la mayor perturbación en el suministro energético mundial, agitado los mercados globales y generado preocupaciones sobre una posible recesión económica. Irán ha bloqueado casi todo el tráfico marítimo en el golfo Pérsico durante más de dos meses, excepto el suyo propio.

El mes pasado, Estados Unidos impuso su propio bloqueo a los buques procedentes de puertos iraníes. Washington ha reiterado que no pondrá fin a la guerra, que ha causado miles de muertes, sin un acuerdo que impida a Irán obtener armas nucleares, el principal objetivo que Trump mencionó al lanzar los ataques en febrero, durante las negociaciones nucleares. Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico.

Un alto funcionario iraní, que habló bajo anonimato para discutir asuntos diplomáticos confidenciales, afirmó que Teherán considera que su propuesta de posponer las negociaciones nucleares es un cambio significativo para facilitar un acuerdo. Según la propuesta, la guerra terminaría con la garantía de que Israel y Estados Unidos no volverían a atacar. Irán reabriría el estrecho y Washington levantaría su bloqueo.

Las futuras negociaciones se centrarían en las restricciones al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, y Irán exigiría que Washington reconociera su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, incluso si accediera a suspenderlo. El funcionario añadió: En este marco, las negociaciones sobre la cuestión nuclear, más compleja, se han trasladado a la fase final para crear un ambiente más propicio.

Reuters y otras agencias de noticias informaron la semana pasada que Teherán proponía reabrir el estrecho antes de resolver las cuestiones nucleares. El funcionario confirmó que este nuevo calendario se ha detallado en una propuesta formal transmitida a Estados Unidos a través de mediadores





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