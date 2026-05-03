Irán Recibe y Analiza Respuesta de EE.UU. a Propuesta de Paz

Irán ha confirmado la recepción de la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra, a través de Pakistán. Las autoridades iraníes están evaluando el contenido antes de emitir una respuesta oficial, insistiendo en que la propuesta se centra exclusivamente en el cese de hostilidades y excluye discusiones sobre el programa nuclear.

Irán ha confirmado la recepción, a través de Pakistán, de la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos, una iniciativa destinada a alcanzar una resolución pacífica del conflicto actual.

Las autoridades iraníes han declarado que se encuentra en proceso de análisis exhaustivo del contenido de la respuesta estadounidense antes de formular una declaración oficial. Esta confirmación se produce en un contexto de tensiones persistentes y esfuerzos diplomáticos intermitentes entre ambas naciones. La propuesta iraní, según ha sido reiterado por voceros del Ministerio de Exteriores, se centra exclusivamente en el cese de hostilidades y no incluye discusiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Esta distinción es crucial, ya que Irán insiste en que el fin de la guerra es la prioridad inmediata y que cualquier negociación sobre temas nucleares debe posponerse a una fase posterior, una vez que se haya logrado un acuerdo de paz duradero. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, enfatizó este punto durante una entrevista en la televisión estatal, subrayando que la propuesta está diseñada únicamente para poner fin al conflicto y que los asuntos nucleares no tienen cabida en este plan específico.

La respuesta de Estados Unidos, transmitida a través de Pakistán, está siendo evaluada minuciosamente por los analistas iraníes, quienes buscan determinar la viabilidad y la sinceridad de la postura estadounidense. Irán ha rechazado categóricamente las afirmaciones de que haya establecido un ultimátum de 30 días para que Estados Unidos ponga fin a la guerra.

En cambio, Bagaei aclaró que el plazo de 30 días se refiere al tiempo necesario para acordar los mecanismos de implementación del acuerdo de paz, una vez que se haya alcanzado un consenso sobre los términos generales. La propuesta de 14 puntos presentada por Irán abarca una amplia gama de demandas y garantías, incluyendo la no agresión militar, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región circundante a Irán, el levantamiento del bloqueo naval impuesto al país, la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero, el pago de compensaciones por los daños sufridos, la eliminación de las sanciones económicas y el cese de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano.

Además, la propuesta incluye la creación de un nuevo mecanismo de seguridad para el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica de importancia global. La complejidad de estas demandas refleja la profundidad de las tensiones y la magnitud de los desafíos que deben superarse para alcanzar una solución pacífica. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado que revisará la propuesta iraní “pronto”, pero ha expresado escepticismo sobre su aceptabilidad.

Sus comentarios sugieren que podría ser difícil para Estados Unidos aceptar los términos planteados por Irán, especialmente aquellos relacionados con la retirada de fuerzas y el levantamiento de sanciones. Sin embargo, medios de comunicación vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní han advertido a Trump que se enfrenta a una elección limitada: una operación militar que consideran “imposible” o la aceptación de un “mal acuerdo” con Irán.

Esta declaración refleja la determinación iraní de defender sus intereses y su disposición a resistir la presión estadounidense. A pesar de las dificultades, ambas partes han mantenido canales de comunicación abiertos, incluso después de la reunión de alto nivel celebrada en Islamabad los días 11 y 12 de abril, que no produjo un acuerdo. El intercambio de mensajes continúa, lo que sugiere que ambas partes aún están dispuestas a explorar posibles vías para la resolución del conflicto.

La situación sigue siendo fluida y el resultado final es incierto, pero la confirmación de la recepción de la respuesta estadounidense y el análisis en curso por parte de Irán representan un paso importante en el proceso diplomático. La comunidad internacional observa atentamente estos acontecimientos, esperando que se logre una solución pacífica que evite una escalada del conflicto en una región ya inestable





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