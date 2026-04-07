Irán utiliza el humor y el 'troleo' para contraatacar a Trump en redes sociales

Las embajadas iraníes en todo el mundo se burlan de Donald Trump y de Israel a través de chistes, memes y sarcasmo en las redes sociales, en un intento por contrarrestar la narrativa estadounidense y generar simpatía por su causa.

Las embajadas de Irán han adoptado el humor como su principal arma propagandística, desplegando una estrategia en redes sociales que incluye chistes, memes y 'troleo' directo al expresidente estadounidense, Donald Trump . Esta táctica se centra en ridiculizar diversos aspectos de su figura, desde su campaña militar y apariciones públicas hasta sus declaraciones relacionadas con el conflicto con Irán .

Esta forma de propaganda, adornada con imágenes satíricas y memes, se ha intensificado en un contexto de tensiones geopolíticas y se presenta como una respuesta ingeniosa y a menudo mordaz. La propaganda de guerra, tradicionalmente, se ha apoyado en la exageración y la simbología, a menudo incorporando elementos humorísticos. Sin embargo, la reciente actividad de las embajadas iraníes en redes sociales marca una nueva fase, donde el humor se convierte en la herramienta principal para la difusión de mensajes anti-estadounidenses y anti-israelíes. La embajada iraní en Zimbabue ha sido particularmente activa, publicando una serie de mensajes humorísticos. Por ejemplo, respondiendo a una publicación de Trump que decía “Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno (...)”, la embajada respondió con un lacónico “hemos perdido las llaves”. En otra ocasión, citando un mensaje del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sobre la preparación de sistemas de lanzacohetes HIMARS, añadieron una imagen con botones de lanzamiento de misiles y el mensaje “BOOM (izquierda) BOOM (derecha) TEL AVIV”.\La embajada iraní en España también se unió a la iniciativa, utilizando un fotograma del discurso de Trump en Pascua junto a una persona vestida de conejo para escribir: “El mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono”. La embajada en Turquía se sumó a la tendencia con chistes e ilustraciones sarcásticas, como uno que afirmaba que Estados Unidos e Israel atacaron el instituto Pasteur en Irán porque había identificado “parásitos peligrosos” llamados Trump y Netanyahu. En otro mensaje, la embajada turca se mofó de Trump, destacando sus repetidos ultimátums a Irán, todos ellos fallidos. La embajada iraní en el Reino Unido recurrió a memes populares, presentando a Trump como el protagonista de situaciones irónicas. Un ejemplo muestra a Trump afirmando que Irán no tiene fuerzas militares relevantes, seguido por una imagen de Irán supuestamente destruyendo aviones de combate estadounidenses. La embajada iraní en Indonesia también se unió a la campaña, publicando un video que recopila frases de Trump sobre sí mismo, en respuesta a la pregunta de por qué merece un ascenso. La embajada iraní en Sudáfrica utilizó una ilustración que mostraba a Trump en un escenario de guerra, pronunciando “Hemos ganado” con un traje impoluto en la parte superior y pantalones rotos. La misma embajada respondió a un senador estadounidense con una imagen de Netanyahu agradeciendo el servicio militar estadounidense, añadiendo una crítica velada al apoyo de Estados Unidos a Israel. Estas acciones demuestran una estrategia de comunicación agresiva y, al mismo tiempo, creativa, utilizando el humor como una forma de contrarrestar la narrativa de Estados Unidos y Israel, en un contexto de tensión geopolítica.\El uso del humor como herramienta de propaganda por parte de las embajadas iraníes resalta un cambio en las tácticas de comunicación en tiempos de conflicto. Mientras que la propaganda tradicional se centra en la difusión de información y la manipulación emocional, las embajadas iraníes optan por una vía más directa y, en cierto modo, más sutil. Al ridiculizar a figuras políticas y eventos, buscan socavar la autoridad moral de sus oponentes y generar simpatía por su causa. Esta estrategia, aunque inusual, puede ser efectiva para captar la atención del público y transmitir mensajes de manera más memorable. El recurso al humor también permite a las embajadas eludir la censura y evitar reacciones negativas, ya que los chistes y las parodias suelen ser percibidos como menos amenazantes que las declaraciones directas o las amenazas. Sin embargo, esta estrategia también tiene sus riesgos. Dependiendo de la recepción del público y la calidad del humor, puede percibirse como infantil o, incluso, como una falta de respeto hacia las víctimas de la guerra. Además, el uso excesivo del humor podría restar seriedad a los conflictos y minar la credibilidad de las embajadas a largo plazo. En definitiva, el uso del humor como herramienta de propaganda es un reflejo de los tiempos actuales, en los que la información y la comunicación se han vuelto más rápidas, más virales y más propensas al sarcasmo y a la ironía. Este enfoque permite a las embajadas iraníes competir por la atención del público en un entorno mediático cada vez más saturado, pero plantea desafíos importantes en términos de impacto a largo plazo y credibilidad





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