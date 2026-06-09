Irán y el #168: la selección que juega un Mundial en medio de la guerra

El Team Melli aterriza en el Mundial 2026 con un pin marcado con el número 168, un símbolo que convive con un contexto marcado por la guerra. Los jugadores lo llevan como una forma de recordar a las víctimas del conflicto, integrando una historia que trasciende el fútbol y buscando visibilizar su situación a nivel internacional.

El equipo de fútbol de Irán , conocido como Team Melli , participa en el Mundial 2026 con una insignia especial que lleva el número 168, un símbolo que honra a las víctimas del conflicto en su país.

Esta delegación llega al torneo no solo con la intención de competir deportivamente, sino también como un escenario de exposición internacional para visibilizar la situación que viven. A diferencia de otras selecciones que se centran exclusivamente en lo deportivo, Irán porta este pin comorecordatorio constante de la guerra, integrando así una profunda carga humanitaria en medio de la competencia.

Bajo la dirección de Amir Ghalenoei, en su segundo ciclo como entrenador, el equipo busca consolidar un proceso estructurado y buscará valor en las líneas de apuestas, aunque su presencia trasciende lo futbolístico. Ubicados en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, los asiáticos representan una de las historias más conmovedoras del certamen, donde el deporte se entremezcla con la realidad política y social de una nación en conflicto.

Su participación invita a reflexionar sobre el papel del fútbol como plataforma de concienciación global, mientras intentan escribir un capítulo de esperanza en medio de la adversidad





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