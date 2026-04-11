Irán y Estados Unidos inician conversaciones directas de paz en Islamabad con mediación de Pakistán

En un encuentro histórico, Irán y Estados Unidos se reunieron cara a cara en Islamabad para negociaciones de paz, marcando el contacto de más alto nivel desde 1979. Pakistán actúa como mediador.

Irán y Estados Unidos han iniciado este sábado en Islamabad un histórico encuentro directo en negociaciones de paz , marcando un hito tras una mañana de consultas individuales facilitadas por la mediación de Pakistán . Una fuente diplomática paquistaní, que solicitó el anonimato, confirmó a la agencia EFE que las conversaciones cara a cara entre las dos potencias están en curso, con Pakistán actuando como mediador.

La fuente añadió que se había realizado un receso para la oración y que las conversaciones se reanudarían posteriormente. El diplomático, por razones de confidencialidad, no proporcionó detalles sobre el contenido específico de la reunión, donde se reunieron los altos representantes de ambas delegaciones. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, mientras que la iraní estuvo liderada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó a la prensa que Estados Unidos, Pakistán e Irán estaban participando en una “reunión trilateral presencial” ese mismo sábado. Este contacto directo representa el encuentro de más alto nivel entre las dos naciones desde la Revolución Islámica de 1979, y se produce después de que ambas delegaciones mantuvieran encuentros individuales con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.\Según informaciones provenientes de Irán, la delegación iraní habría transmitido a Pakistán sus condiciones para alcanzar un acuerdo de paz. Estas condiciones incluyen el control del estratégico estrecho de Ormuz, la liberación de los activos financieros iraníes que se encuentran bloqueados, y un alto el fuego que se aplicaría en toda la región, incluyendo el Líbano. La radiotelevisión estatal iraní fue la fuente de esta información. Por otro lado, la prensa iraní también reportó el sábado que Estados Unidos podría haber accedido a desbloquear una parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para facilitar el avance de las negociaciones de paz. Sin embargo, esta afirmación fue negada rotundamente por funcionarios de Washington. Después de una primera sesión que duró casi dos horas, el diálogo ha avanzado desde los temas generales hacia la discusión de detalles técnicos, un proceso que está siendo coordinado por expertos de ambas partes, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim. Aunque inicialmente estaba previsto que la cumbre durara solo un día, fuentes diplomáticas no descartan la posibilidad de que las conversaciones se extiendan hasta el domingo para resolver los detalles técnicos finales del acuerdo. Se ha sugerido que la prórroga podría ser necesaria para asegurar una conclusión exitosa de las negociaciones.\La delegación estadounidense, liderada por J. D. Vance, está compuesta por figuras clave como Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump; Andrew Baker, asesor adjunto de Seguridad Nacional, y Michael Vance, asesor vicepresidencial para Asuntos Asiáticos. La importancia de este encuentro radica en la compleja relación bilateral entre Irán y Estados Unidos, marcada por décadas de tensiones y desacuerdos. La mediación de Pakistán subraya la importancia de la diplomacia regional para abordar conflictos internacionales. Los temas clave de discusión, como el control del estrecho de Ormuz y el destino de los activos iraníes congelados, reflejan los principales puntos de fricción entre las dos naciones. El posible desbloqueo de activos iraníes y el cese de hostilidades en la región son indicativos de un posible avance hacia la distensión. La expectativa general es que este encuentro directo, aunque con desafíos, abra una nueva vía para la diplomacia y el diálogo, con el objetivo de alcanzar una paz duradera y estabilidad regional





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Negociaciones De Paz Pakistán Diplomacia Islamabad Estrecho De Ormuz Activos Congelados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos e Israel vs. Irán: choque de posturas por guerra y amenaza nuclearExpertos analizan acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán y exponen posturas opuestas sobre guerra y amenaza nuclear.

Read more »

Islamabad se alista para encuentro clave de paz entre Irán y Estados UnidosLas conversaciones están previstas para iniciar durante la mañana de este sábado bajo estas condiciones.

Read more »

Irán dice que Estados Unidos no ha cumplido aún con dos de las condiciones para negociarEstá previsto que Irán y Estados Unidos comiencen negociaciones de paz este sábado en Pakistán.

Read more »

Irán y Estados Unidos arrancan en Pakistán una negociación de paz marcada por la desconfianzaMientras conversan sobre paz, Irán y EE. UU. mantienen desconfianza y demandas complicadas, y otros actores regionales presionan por avances.

Read more »

Irán y Estados Unidos inician negociaciones en Pakistán, estos son los puntos clavePeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

Estados Unidos e Irán inician negociaciones cara a cara con Pakistán como mediadorPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »