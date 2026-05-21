Irán y Pakistán intercambian mensajes en busca de una fórmula de paz

El intercambio de mensajes entre Irán y Pakistán se ha desarrollado en varias rondas en busca de una fórmula que satisfaga a ambos países. Irán ha solicitado el fin de la guerra en varios frentes, el levantamiento de sanciones y la liberación de activos bloqueados.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó que existió un intercambio de mensajes con Pakistán en busca de una fórmula que satisfaga a ambos países.

Más específicamente, Teherán ha solicitado a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear. Irán ha pedido las respuestas correctas y están revisando una nueva propuesta enviada por Washington para intentar poner fin al conflicto armado.

El presidente estadounidense espera respuestas ``totalmente buenas'' de Irán para poder detener definitivamente la guerra





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