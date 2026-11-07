Iris Marín analiza el fracaso del acuerdo de paz con las Farc y la crisis actual

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, explica que la persistencia de la violencia en Colombia se debe a las economías ilícitas y la falta de desarrollo territorial tras la firma del acuerdo.

Una década después de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), la paz aparente que caracterizó esos primeros años se ha desvanecido. La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, realiza un balance crítico en una entrevista con Colprensa, señalando que la razón fundamental por la que el país no ha logrado superar la violencia radica en no haber enfrentado los factores que la provocan. Entre estos factores, destacan especialmente las economías ilícitas que persisten en el territorio nacional.

Factores estructurales de la violencia persistente

Según la opinión de la Defensora del Pueblo, el error histórico de Colombia ha sido la falta de un desarrollo territorial y rural integral. Esto implica no solo la presencia de seguridad física para la ciudadanía, sino también el acceso efectivo a la justicia. La Defensoría del Pueblo enfatiza que no se han establecido las condiciones adecuadas para evitar la persistencia del conflicto armado, un problema que trasciende a las Farc y afecta a numerosos procesos de paz fallidos.

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Actualmente, el Clan del Golfo se ha consolidado como el grupo armado más grande del país. Las disidencias de las Farc se mantienen activas en 372 municipios, sostenidas por el narcotráfico y la minería ilegal. Estas facciones carecen de un mando unificado y muestran una tendencia a fraccionarse debido a la ausencia de un ideal político común, contradiciendo la narrativa de que conservan el espíritu político original de la organización desmovilizada.

Críticas a la visión gubernamental de seguridad

Iris Marín ha manifestado su desacuerdo con la espectacularidad que el gobierno actual ha otorgado a las operaciones policiales y militares. Aunque valora la ley de sometimiento por su enfoque integral, que incluye el despliegue de la fuerza pública y el fortalecimiento de la Fiscalía, advierte sobre los peligros de los recortes presupuestales para la implementación del acuerdo. La Defensoría del Pueblo sostiene que el mínimo indispensable es garantizar la justicia y abrir posibilidades de diálogo con rebajas de pena.

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La defensa de los derechos civiles en el marco de la paz requiere un equilibrio entre la seguridad física y el respeto a los derechos humanos. La postura de la Defensora del Pueblo es que no se debe caer en un falso dilema entre paz y seguridad. Mientras se avanza en diálogos, es deber constitucional de la fuerza pública proteger a la población, una lección que el gobierno anterior podría haber ignorado al priorizar exclusivamente la vía militar en ciertos contextos.

Impacto real en las cifras de conflicto armado

Los datos históricos refutan la idea de que el Acuerdo de Paz fue el causante directo de la violencia actual. En el año 2017, se registró una reducción sustantiva de la violencia relacionada con el conflicto, tendencia que se mantuvo en 2018 y 2019. Sin embargo, desde 2020 las cifras de desplazamientos, confinamientos y atentados contra la fuerza pública comenzaron a crecer nuevamente. Esto demuestra que la falta de paz en regiones como el Cauca es un problema estructural y no una consecuencia inmediata del acuerdo.

La sentencia C-525 de la Corte Constitucional estudiando la ley de Paz Total subraya la importancia de mantener disponibles mecanismos legales para el desarme. El enfoque actual debe centrarse en desmantelar las estructuras criminales a través de la justicia penal y las intervenciones territoriales integrales. La persistencia de la violencia exige una respuesta que combine la fuerza necesaria con la reparación jurídica de las víctimas y la prevención de nuevos ciclos de conflicto.