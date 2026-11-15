Irregularidades en Hospital Caicedo y Flórez: $4.154 millones en dudas

El proyecto de modernización del Hospital Caicedo y Flórez enfrenta denuncias por presuntas irregularidades financieras que suman $4.154 millones, poniendo en riesgo su finalización en 2025.

El proyecto de modernización del Hospital Caicedo y Flórez en Suaita, Santander, se encuentra bajo severo escrutinio tras la detección de presuntas irregularidades administrativas que ascienden a $4.154 millones. Esta diferencia significativa separa el monto aprobado oficialmente por el Ministerio de Salud del valor final contratado por la entidad hospitalaria durante el año 2023, generando una incertidumbre profunda sobre la viabilidad financiera de la obra. Las autoridades han cuestionado los cambios realizados en las cantidades de obra y en los precios unitarios sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno Nacional, lo que ha derivado en denuncias formales ante los organismos de control competentes.

Origen y Asignación de Recursos Hospitalarios

La inversión inicial para esta iniciativa fue asignada durante la gestión del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en colaboración con el entonces alcalde de Suaita, Elkin Javier Chacón (q. e. p. d.), y la exgerente del centro asistencial, Joyce Smith Lamus Duarte. En julio de 2023, el Ministerio de Salud distribuyó $113.736 millones a nivel nacional para hospitales en los departamentos de Guaviare, Cundinamarca, Santander y Boyacá. Para Santander, se destinaron específicamente $16.258 millones para el hospital de San Andrés y $13.839 millones para el hospital de Suaita, con el objetivo claro de mejorar la infraestructura y la dotación.

Also read Fallece Lucio Chiquito Caicedo, fundador de EPM, a los 110 años

Días después de la emisión de la resolución, el Ministerio de Salud giró los recursos directamente a las instituciones hospitalarias para permitir la contratación inmediata de las obras. En el caso de Suaita, la cartera de Salud asignó un total de $13.839 millones, considerando este monto como suficiente para el cierre financiero de la iniciativa. Sin embargo, a pesar de que el Ministerio giró la totalidad de estos fondos, los recursos actuales no serían suficientes para cumplir con la meta trazada de terminación, debido a las discrepancias surgidas posteriormente en la fase de contratación.

Discrepancias en Pliegos y Contratación

El núcleo del problema radica en que los pliegos de la licitación adelantados en 2023 por la entonces gerente del hospital, Joyce Smith Lamus Duarte, no coincidían con la iniciativa previamente aprobada por el Ministerio de Salud. Documentos oficiales revelan que el proceso de contratación presentó una disminución significativa en las cantidades de obra contratadas por un valor similar al presentado y aprobado originalmente. Esta alteración fracturó la estructura del proyecto, ya que el hospital recibió recursos para contratar específicamente lo aprobado, pero ejecutó cambios no autorizados que afectaron el alcance físico de la intervención.

Advertisement

La Subdirección de Infraestructura del Ministerio de Salud emitió un concepto tajante advirtiendo sobre la disminución en las cantidades contratadas y el aumento simultáneo de los precios unitarios desde la firma del contrato. Estos cambios en los precios y cantidades se realizaron sin la autorización requerida, generando una brecha financiera de $4.154 millones entre lo que el Estado aprobó y lo que se ejecutó contractualmente. Tal discrepancia ha motivado que la cartera de Salud haya solicitado formalmente la investigación de posibles delitos y haya denunciado los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Impacto en la Población y Avance Actual

El Hospital Caicedo y Flórez es un eje central de salud pública que atiende a cerca de 15.000 habitantes de los municipios de Suaita, incluyendo los centros poblados de Tolotá, Vado Real, San José de Suaita y Olival, así como de Gámbita. Las mejoras planeadas incluían la adecuación de la zona de urgencias, la construcción de una sala de rayos X, la remodelación de la sala de partos, consultorios especializados en psicología y nutrición, y una nueva sala de reanimación y triage. El proyecto tenía como objetivo finalizar completamente su ejecución en julio de 2025, fecha que ahora se ve comprometida por la parálisis administrativa y legal derivada de estas irregularidades.

En la actualidad, la obra mantiene un avance físico del 64 %, pero enfrenta un estancamiento que preocupa a la comunidad y a las autoridades locales. Hasta el momento, se han girado $5.299 millones, lo que representa el 40 % del valor total del contrato original. La actual gerencia del hospital ha expresado su disposición para salvar el proyecto y garantizar los recursos necesarios, aunque la falta de fondos adicionales y la investigación penal en curso plantean un desafío significativo. La intervención que debía beneficiar a toda la región de Suaita permanece en incertidumbre mientras los organismos de control determinan la responsabilidad civil y penal de los actores involucrados.